Google выпустил Gemini 3.7 Flash, ориентированную на программирование и работу агентов

Компания Google представила Gemini 3.7 Flash — новую модель серии Flash. Релиз состоялся менее, чем через месяц после запуска 3.6 Flash, став «результатом обратной связи разработчиков и новых алгоритмических решений».

Gemini 3.7 Flash получила улучшения в программировании, веб-разработке и работе со сложными многошаговыми задачами. Наиболее заметные изменения отмечаются в работе с программным кодом, в котором модель теперь лучше справляется с поиском и исправлением ошибок. В тесте DeepSWE v1.1 ее результат вырос с 49,0 % у Gemini 3.6 Flash до 65,3 %, а в FrontierCode 1.1 Main подрос с 34,4 % до 43,6 %.

В веб-разработке модель создает более функциональные интерфейсы и приложения за меньшее число запросов, а при генерации UI лучше соответствует исходному изображению, скриншоту или дизайн-системе. На WebDev Arena модель получила 1588 баллов Elo против 1538 у 3.6 Flash. При создании интерфейсов Gemini 3.7 Flash также лучше сохраняет особенности исходного дизайна, независимо от того, используется ли в качестве образца скриншот, изображение или полноценная дизайн-система.

В задачах, требующих работы с большим объемом специализированной информации, включая финансы, право и биологические науки, Gemini 3.7 Flash также показала более высокие результаты. В тесте GDP.pdf, который проверяет способность модели работать со сложными документами, Gemini 3.7 Flash получила 34,0 % против 22,0 % у версии 3.6 Flash. В мультимодальном бенчмарке AutomationBench, оценивающем выполнение реальных рабочих процессов, результат также вырос — с 17,0 % до 30,4 %.

При этом на период до конца 2026 года Google установил для Gemini 3.7 Flash цены, которые в 2 раза ниже первоначальной стоимости 3.6 Flash. Модель доступна по стоимости $0,75 за 1 миллион входных токенов и $3,75 за 1 миллион выходных токенов.

Gemini 3.7 Flash уже используется в персональном ИИ-агенте Spark, доступном подписчикам Google AI Pro и Ultra более чем в 160 странах. Для разработчиков новая модель доступна через Gemini API, Google AI Studio, Android Studio и платформу Gemini Enterprise Agent Platform.