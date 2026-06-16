SpaceX покупает за $60 млрд. стартап Anysphere — разработчика популярных ИИ-инструментов для программирования Cursor

Компания SpaceX объявила о приобретении компании Anysphere — разработчика популярного ИИ-редактора и ИИ-агента для автоматического написания кода Cursor. Сделка на сумму $60 млрд. позволит космической корпорации укрепить позиции в сфере корпоративного ИИ, составив конкуренцию OpenAI, Anthropic и другим крупным игрокам. Ожидается, что она будет окончательно закрыта в третьем квартале 2026 года.

Сделка была анонсирована спустя всего несколько дней после выхода SpaceX на американскую биржу. Рыночная капитализация компании превысила $2 трлн., что сделало ее одной из самых дорогих компаний в мире. Анонсирование сделки не стало неожиданностью. В апреле этого года SpaceX сообщил о получении опциона на приобретение Anysphere за $60 млрд. в конце этого года или на выплату $10 млрд. за новое партнерство.

Anysphere работает под торговой маркой Cursor. Его покупка — это стратегический шаг, который дает следующие преимущества: поможет стартапу xAI, которого ранее объединили со SpaceX, наверстать упущенное на рынке инструментов для программирования на базе искусственного интеллекта, предоставит Cursor огромные вычислительные мощности для обучения новых нейросетей, а также поможет SpaceX в реализации собственных инициатив, включая лунные проекты и облачные вычисления.