В Баку прошел IV Национальный форум по кибербезопасности

4 июня в Баку успешно прошел 4-й Национальный форум по кибербезопасности, организованный Ассоциацией организаций кибербезопасности Азербайджана при генеральном партнерстве Национального центра кибербезопасности Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, форум, уже ставший одной из самых авторитетных платформ страны в сфере кибербезопасности, объединил государственные структуры, депутатов Милли Меджлиса, представителей международных организаций, институты кибербезопасности зарубежных стран, представителей частного сектора, руководителей высших учебных заведений, экспертов и молодых специалистов.

В рамках мероприятия обсуждались развитие экосистемы кибербезопасности, международное сотрудничество, цифровая трансформация, влияние технологий искусственного интеллекта на среду безопасности и перспективы развития местных инновационных решений. В выставочной части форума компаниями-партнерами были продемонстрированы современные решения в области кибербезопасности.

Форум начался с исполнения государственного гимна Азербайджана и почтения минутой молчания памяти шехидов, отдавших свои жизни за Родину.

Выступая на официальной церемонии открытия форума, исполнительный директор Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана Рауф Джабаров проинформировал о деятельности, осуществляемой в направлении развития экосистемы кибербезопасности в стране, расширения сотрудничества между государственным и частным секторами, формирования человеческого капитала и укрепления международных партнерских связей. Выступившие на церемонии открытия заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов, заместитель начальника Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Аллахверен Исмаилов, председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев и вице-президент Национальной Академии наук Азербайджана Расим Алигулиев подчеркнули стратегическое значение кибербезопасности как важного компонента национальной безопасности.

В выступлениях говорилось о мерах, принимаемых в направлении обеспечения информационной безопасности в условиях цифровой трансформации, усиления координации между государственными структурами, расширения применения научных исследований и инновационных решений, а также повышения потенциала киберобороны страны.

На первой сессии под названием «Национальная экосистема кибербезопасности» начальник Национального центра кибербезопасности Службы государственной безопасности Давуд Рустамов, заместитель начальника Главного управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Турал Мамедов, директор Агентства кибербезопасности Молдовы Михай Лупашку и главный директор по кибербезопасности и конфиденциальности компании Huawei Technologies по региону Ближнего Востока и Центральной Азии Кори Дэн выступили с презентациями о национальных стратегиях кибербезопасности, защите критической инфраструктуры, борьбе с киберпреступностью и международном опыте.

В рамках форума Кори Дэн по случаю назначения членом Консультативного совета Ассоциации организаций кибербезопасности Азербайджана был награжден Сертификатом почетного членства АКТА. В то же время, между АКТА и компанией Huawei Technologies был подписан меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на расширение обмена знаниями и опытом в сфере кибербезопасности, реализацию совместных инициатив и поддержку развития человеческого капитала.

В ходе форума состоялась презентация нового проекта АКТА CyberAward. Проект нацелен на поощрение специалистов и организаций, вносящих важный вклад в экосистему кибербезопасности страны.

Одной из примечательных частей мероприятия стала впервые организованная публичная сессия вопросов и ответов. В рамках сессии вопросы, заранее представленные студентами, были продемонстрированы в видеоформате, а руководители университетов и представители частного сектора ответили на эти вопросы. Эта инициатива послужила установлению открытого диалога между молодежью и индустриальными и академическими лидерами.

В рамках форума также был подписан меморандум о сотрудничестве между АКТА и Азербайджанским государственным экономическим университетом. Кроме того, состоялось подписание многостороннего меморандума между АКТА, Украинской научной ассоциацией кибербезопасности, Техническим университетом Молдовы и Грузинской научной ассоциацией кибербезопасности, направленного на укрепление регионального сотрудничества. Документ предусматривает обмен опытом в сфере кибербезопасности, совместные проекты и развитие регионального партнерства.

На панели «Региональный опыт и сотрудничество» ведущие эксперты из Казахстана, Турции, Эстонии и Азербайджана обменялись мнениями о международном сотрудничестве, региональных вызовах и перспективах в сфере кибербезопасности.

Сессии, прошедшие во второй половине дня, охватили темы «Кибервызовы в цифровой трансформации», «Влияние искусственного интеллекта на кибербезопасность и инновационные тренды» и «Современные угрозы кибербезопасности». На сессиях местные и международные эксперты представили презентации о рисках, возникающих в процессе цифровой трансформации, применении искусственного интеллекта в киберобороне, автоматизированном обнаружении угроз, поведенческой аналитике и стратегиях защиты от современных угроз.

На итоговой сессии форума представители Кибердиаспоры поделились с участниками своим международным опытом, были представлены местные продукты кибербезопасности и инновационные стартап-проекты. В рамках мероприятия также была проведена интерактивная викторина, а победители были награждены.

IV Национальный форум по кибербезопасности успешно выполнил свою миссию в качестве важной платформы с точки зрения укрепления сотрудничества между государством, частным сектором, академической средой и международными партнерами в сфере кибербезопасности в стране, расширения обмена знаниями и опытом, а также формирования новых партнерских отношений.

Высказанные на мероприятии мнения, подписанные документы о сотрудничестве и представленные инициативы внесут важный вклад в развитие экосистемы кибербезопасности Азербайджана.