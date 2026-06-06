Более 220 американских стартапов стали «падшими единорогами»

Согласно данным ведущей аналитической компании PitchBook, более 220 американских компаний, которые пять лет назад оценивались в $1 млрд и более, теперь перешли в статус «падших единорогов», потеряв больше половины своей стоимости. Среди них: Glossier, AG1, Betterment, SeatGeek и многие другие. Основная причина — генеративный искусственный интеллект. Мега-раунды финансирования теперь уходят в OpenAI, Anthropic и AI-инфраструктуру. Стартапы эпохи «до ИИ» (созданные до 2022 года) оказались отрезаны от денег.

Термин «единорог» появился в 2013 году, когда его в своей статье использовала основательница венчурного фонда Cowboy Ventures Эйлин Ли (Aileen Lee). К единорогам относили компании, которые достигли оценки в $1 млрд. Пять лет назад венчурные инвесторы вкладывали деньги в универсальные компании, продающие все — от подписок на нижнее белье до программного обеспечения для планирования. В результате рыночная стоимость стартапов достигала миллиардных отметок еще до получения первой прибыли.

До эры ИИ стартапы часто покупали просто ради команды, примерно по $2 млн за инженера. Фирма со 100 инженерами стоила примерно от $200 млн. до $300 млн. Сейчас, когда инструменты ИИ-кодинга позволяют создавать продукты небольшими командами, такие сделки (acqui-hiring) практически исчезли. Стартапы с раздутым штатом и устаревшей архитектурой оказались никому не нужны: они слишком дорогие, чтобы их кто-то купил, и недостаточно прибыльные для выхода на IPO. Почти половина из 857 американских стартапов-единорогов не привлекали новое финансирование в течение последних трех лет. Компании, которые в последний раз привлекали финансирование в 2021 году, в среднем стоят на 68% меньше, а те, которые в последний раз привлекали финансирование в 2022 году, потеряли 52% своей стоимости.

«Многие из этих компаний находятся на стадии до внедрения ИИ, не только по своей структуре затрат, но и по своим продуктам. Они определенно в сложном положении. Все внимание сосредоточено на ИИ, поэтому, если вы не компания, ориентированная на ИИ, вам нужны действительно сильные показатели, чтобы привлечь инвестиции», — отмечает генеральный директор финансовой компании Mercury Иммад Ахунд (Immad Akhund).

Появление генеративного ИИ изменило ландшафт венчурного капитала, перенаправив средства в компании, изначально ориентированные на ИИ, и сделав невозможным для многих старых стартапов оправдание их прежних оценок. Сильнее всего пострадали компании, занимающиеся корпоративным ПО. В списке «падших единорогов» PitchBook фигурируют 75 компаний, предоставляющих программное обеспечение как услугу (SaaS). Это отражает как огромные оценки, которые получали стартапы в сфере ПО во время венчурного бума 2021 года, так и степень, в которой генеративный ИИ дестабилизировал предположения, лежащие в основе этого сектора. Модель SaaS, в рамках которой компании интегрируются в рабочие процессы сотрудников и часто взимают плату с каждого пользователя, особенно уязвима перед лицом появления автономных агентов.

Если компания не привлекала финансирование с 2021 или 2022 года, инвесторы и основатели считают, что она вряд ли когда-либо сделает это снова. Без доступа к венчурному финансированию или реалистичного плана первичного публичного размещения акций наиболее вероятным исходом для большинства таких компаний станет радикальное снижение рыночной оценки с возможным последующим банкротством. Стартапы, которые не нуждаются в привлечении средств благодаря высокой прибыли, можно считать исключением из правила. Их немного. В конечном итоге генеративный ИИ может сократить объем капитала, необходимого для создания успешных софтверных компаний, ставя под сомнение одно из основных предположений, подпитывавших венчурный бум последнего десятилетия. Вероятно, этот процесс только начинается, поскольку влияние ИИ ощущается во всей экосистеме финансирования бизнеса — от венчурного и частного кредитования до крупных публичных компаний.