Yukon Lab первой в Азербайджане получила сертификат ISO/IEC 42001:2023

Компания Yukon Lab объявила о получении сертификата ISO/IEC 42001:2023, став первой компанией в Азербайджане, чья система управления искусственным интеллектом (Artificial Intelligence Management System, AIMS) сертифицирована в соответствии с первым в мире международным стандартом в области управления ИИ.

Получение сертификата подтверждает, что процессы разработки, внедрения и эксплуатации ИИ-решений в Yukon Lab соответствуют международным требованиям в области корпоративного управления, управления рисками, прозрачности, безопасности и ответственного использования технологий искусственного интеллекта.

ISO/IEC 42001:2023 — первый международный стандарт для систем управления искусственным интеллектом, разработанный Международной организацией по стандартизации (ISO) и Международной электротехнической комиссией (IEC). Он устанавливает единые требования к организациям, создающим и использующим ИИ-системы, охватывая весь их жизненный цикл — от проектирования и разработки до внедрения, мониторинга и постоянного совершенствования.

Особое внимание стандарт уделяет принципам AI Governance — системе управления искусственным интеллектом, которая обеспечивает прозрачность процессов, распределение ответственности, контроль рисков, соблюдение нормативных требований и этических принципов на всех этапах жизненного цикла ИИ-систем. Именно такой комплексный подход сегодня становится основой для безопасного и масштабируемого внедрения искусственного интеллекта в государственных структурах и бизнесе.

Для клиентов, партнеров и инвесторов сертификация служит независимым подтверждением того, что Yukon Lab строит свои ИИ-продукты на основе прозрачных процессов управления данными, эффективной системы оценки рисков и принципов ответственного искусственного интеллекта. Компания уделяет особое внимание вопросам надежности, безопасности, этичности и масштабируемости своих решений, обеспечивая их соответствие лучшим мировым практикам.

Получение сертификата стало важным этапом в развитии Yukon Lab и еще одним подтверждением лидерских позиций компании на рынке искусственного интеллекта Азербайджана.

«Для Yukon Lab получение сертификата ISO/IEC 42001:2023 — это не просто международное признание качества наших процессов, а подтверждение нашей философии разработки искусственного интеллекта. Мы убеждены, что современные ИИ-решения должны быть не только технологически совершенными, но и безопасными, прозрачными, управляемыми и заслуживающими доверия. Для нас AI Governance — это не формальное соответствие требованиям стандарта, а фундаментальная система управления, позволяющая создавать технологии, которым доверяют клиенты, партнеры и государственные организации. Именно эффективное управление искусственным интеллектом обеспечивает баланс между инновациями, безопасностью и ответственностью. Статус первой компании в Азербайджане, сертифицированной по этому стандарту, накладывает на нас дополнительную ответственность и одновременно мотивирует задавать новые ориентиры для всей отрасли. Мы продолжим инвестировать в создание технологий, соответствующих самым высоким мировым требованиям и способных приносить реальную ценность нашим клиентам и партнерам», — отметил генеральный директор Yukon Lab Алим Салахов.

Будучи разработчиком и поставщиком решений на базе искусственного интеллекта, Yukon Lab рассматривает вопросы управления, соответствия нормативным требованиям и этического применения AI как неотъемлемую часть процесса создания продуктов. Сертификация ISO/IEC 42001:2023 закладывает прочную основу для дальнейшего развития компании, укрепляя доверие к ее технологиям как со стороны бизнеса, так и государственных организаций.

Получение международного сертификата также подчеркивает растущую роль Азербайджана на карте глобальной ИИ-индустрии и демонстрирует готовность местных технологических компаний работать в соответствии с самыми высокими международными стандартами.