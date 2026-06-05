OpenAI существенно прокачал функцию памяти ChatGPT

Компания OpenAI выпустила крупное обновление для ChatGPT – была улучшена функция памяти. Теперь это более сложная система, которая помогает боту быстро и точно вспоминать контекст предыдущих диалогов, благодаря чему ответы станут более персонализированными и актуальными. Больше всего изменения почувствуют пользователи бесплатной версии. Система впервые начнет сохранять информацию о них автоматически, без необходимости вручную просить ИИ что-то запомнить.

Первая версия памяти появилась в 2024 году. Функция под названием Saved Memories работала довольно просто и в основном базировалась на прямых указаниях пользователя. Кроме того, со временем сохраненные данные могли терять актуальность и становиться менее полезными. В течение последнего года OpenAI развивала технологию под названием Dreaming. Она работает в фоновом режиме и позволяет ChatGPT анализировать информацию из множества разговоров, самостоятельно находя важные детали. Теперь OpenAI представила новую архитектуру памяти Dreaming V3 — «воспоминания» нейросети обновляются самостоятельно по мере диалога. Благодаря этому чат-бот может вспомнить нужную пользователю информацию буквально на лету. Система стала не только заметно эффективнее, но и требует меньше вычислительных ресурсов. При улучшении памяти разработчики фокусировались на трех основных моментах: сохранении полезного контекста, следовании предпочтениям и ограничениям и сохранении актуальности с течением времени.

Выбранные с помощью Dreaming V3 «воспоминания» можно просмотреть на странице сводки памяти. Здесь пользователь сможет получить информацию о том, что ChatGPT знает о нем, добавить или обновить сведения о себе, а также управлять тем, когда ChatGPT должен использовать эту информацию в ответах.

Развертывание новой архитектуры памяти уже началось среди пользователей подписок Plus и Pro в США. В ближайшее время доступ также получат подписчики этих планов в других странах, а также подписчики тарифа Go и бесплатные пользователи. Компания также сообщила, что удваивает объем памяти ChatGPT для хранения данных для подписчиков платных тарифов.