Yukon Lab Azərbaycanda ISO/IEC 42001:2023 sertifikatını əldə edən ilk şirkət oldu

Yukon Lab süni intellektin idarəetmə sistemi (Artificial Intelligence Management System – AIMS) üzrə ISO/IEC 42001:2023 sertifikatını əldə etdiyini elan edib. Bununla da şirkət süni intellektin idarə olunması sahəsində dünyanın beynəlxalq standartına uyğun sertifikatlaşdırılmış ilk Azərbaycan şirkəti olub.
Bu sertifikat Yukon Lab-da süni intellekt həllərinin hazırlanması, tətbiqi və istismarı proseslərinin korporativ idarəetmə, risklərin idarə olunması, şəffaflıq, təhlükəsizlik və süni intellekt texnologiyalarının məsuliyyətli istifadəsi sahəsində beynəlxalq tələblərə cavab verdiyini təsdiqləyir.
ISO/IEC 42001:2023 Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (ISO) və Beynəlxalq Elektrotexnika Komissiyası (IEC) tərəfindən hazırlanmış süni intellektin idarəetmə sistemləri üzrə ilk beynəlxalq standartdır. Standart süni intellekt sistemlərini hazırlayan və tətbiq edən təşkilatlar üçün vahid tələblər müəyyən edir və onların bütün həyat dövrünü – layihələndirmə, hazırlanma, tətbiq, monitorinq və davamlı təkmilləşdirmə mərhələlərini əhatə edir.
Standartın əsas istiqamətlərindən biri AI Governance – süni intellektin etibarlı və məsuliyyətli idarə olunması modelidir. Bu yanaşma AI sistemlərinin bütün həyat dövrü ərzində risklərin idarə edilməsini, məsuliyyət bölgüsünü, şəffaflığı, normativ tələblərə uyğunluğu və etik prinsiplərin qorunmasını təmin edir. Məhz AI Governance müasir süni intellekt həllərinin təhlükəsiz, etibarlı və genişmiqyaslı tətbiqinin əsasını təşkil edir.
Müştərilər, tərəfdaşlar və investorlar üçün bu sertifikat Yukon Lab-ın AI məhsullarını məlumatların şəffaf idarə olunması, səmərəli risk qiymətləndirilməsi sistemi və məsuliyyətli süni intellekt prinsipləri əsasında inkişaf etdirdiyini müstəqil şəkildə təsdiqləyir. Şirkət həllərinin etibarlılığına, təhlükəsizliyinə, etik prinsiplərə uyğunluğuna və miqyaslana bilməsinə xüsusi önəm verir, onların qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə tam uyğun olmasını təmin edir.
Bu sertifikatın əldə olunması Yukon Lab-ın inkişafında mühüm mərhələ olmaqla yanaşı, şirkətin Azərbaycanın süni intellekt bazarında lider mövqeyini bir daha təsdiqləyir.
«ISO/IEC 42001:2023 sertifikatının əldə olunması Yukon Lab üçün təkcə proseslərimizin beynəlxalq səviyyədə tanınması deyil, həm də süni intellektin inkişafına yanaşmamızın təsdiqidir. Biz hesab edirik ki, müasir AI həlləri yalnız texnoloji baxımdan qabaqcıl deyil, eyni zamanda təhlükəsiz, şəffaf, effektiv idarə olunan və etibarlı olmalıdır. Biz hesab edirik ki, AI Governance yalnız beynəlxalq standartın tələbi deyil, həm də müştərilərimizin, tərəfdaşlarımızın və dövlət qurumlarının etibar etdiyi süni intellekt həllərinin yaradılması üçün əsas prinsiplərdən biridir. Effektiv idarəetmə innovasiya, təhlükəsizlik və məsuliyyət arasında düzgün tarazlığın qurulmasına imkan verir. Azərbaycanda bu standart üzrə sertifikatlaşdırılmış ilk şirkət statusu üzərimizə əlavə məsuliyyət qoyur və eyni zamanda bizi bütün sahə üçün yeni meyarlar müəyyənləşdirməyə ruhlandırır. Biz müştərilərimiz və tərəfdaşlarımız üçün real dəyər yaradan, ən yüksək beynəlxalq standartlara cavab verən texnologiyaların inkişafına bundan sonra da investisiya yatırmağa davam edəcəyik», – deyə Yukon Lab şirkətinin baş icraçı direktoru Alim Salahov bildirib.
Süni intellekt həllərinin tərtibatçı və təchizatçısı kimi Yukon Lab idarəetmə, normativ tələblərə uyğunluq və AI texnologiyalarının etik tətbiqini məhsulların yaradılması prosesinin ayrılmaz hissəsi hesab edir. ISO/IEC 42001:2023 sertifikatı şirkətin gələcək inkişafı üçün möhkəm zəmin yaradır, həm biznes qurumları, həm də dövlət təşkilatları tərəfindən onun texnologiyalarına olan etimadı daha da gücləndirir.
Bu beynəlxalq sertifikatın əldə olunması eyni zamanda Azərbaycanın qlobal süni intellekt ekosistemində artan rolunu nümayiş etdirir və ölkənin texnologiya şirkətlərinin ən yüksək beynəlxalq standartlara uyğun fəaliyyət göstərməyə hazır olduğunu bir daha təsdiqləyir.