Visa покупает BioCatch за $2,4 млрд. для предотвращения киберугроз на ранних этапах

Американская транснациональная компания Visa объявила о заключении соглашения о покупке израильского стартапа BioCatch, специализирующегося в сфере кибербезопасности. Сумма сделки составит $2,4 млрд. наличными. Закрытие сделки ожидается до конца 2 квартала 2027 финансового года Visa при условии одобрения регуляторов.

Основанный в 2011 году BioCatch разрабатывает технологии поведенческой биометрии, которые анализируют действия пользователей, устройства и сетевую активность, чтобы в реальном времени отличать настоящих клиентов от злоумышленников. Стартап использует модели искусственного интеллекта и машинного обучения для анализа тысяч сигналов: скорости набора текста, силы нажатия на экран, жестов, а также признаков того, что пользователь может действовать под давлением. Система предназначена для выявления захвата аккаунтов, мошеннических схем, использования подставных получателей платежей и других видов финансовых преступлений до завершения операции.

Технологии BioCatch ежемесячно анализируют около 19 млрд. сессий онлайн-банкинга и защищают 760 млн. пользователей на 1,8 млрд. устройств. Компания обслуживает более 350 банковских клиентов в 21 стране, включая свыше 100 крупнейших банков мира.

«Захват учетных записей и мошенничество обходятся мировой экономике более чем в $1 трлн. ежегодно, а искусственный интеллект способствует этим атакам в беспрецедентных масштабах. BioCatch поможет остановить мошенничество до того, как оно достигнет точки платежа. Это приобретение является частью нашей стратегии по оказанию помощи клиентам в предотвращении киберугроз на ранних этапах, укрепляя доверие к каждой транзакции», — заявил Эндрю Торре, президент подразделения дополнительных услуг Visa.

После завершения сделки технологии BioCatch дополнят существующие решения Visa в области кибербезопасности, мошенничества, управления рисками и защиты данных. Отмечается, что за последние пять лет Visa инвестировала более $13 млрд. в технологии и инфраструктуру защиты платежной экосистемы.