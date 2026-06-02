Trendyol и PASHA Holding отметили Международный день защиты детей вместе со школьниками из регионов

Trendyol, ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших коммерческих платформ в мире, совместно с PASHA Holding отметила 1 июня, Международный день защиты детей, вместе с группой школьников из Шабрана.

При поддержке Государственного агентства по дошкольному и общему образованию при Министерстве Науки и Образования, дети, проживающие в селе Газбабалы Шабранского района и обучающиеся в соседних селах, были приглашены в Баку вместе со своими родителями. Они приняли участие в мастер-классах по робототехнике, провели время в детском развлекательном центре, и во время экскурсии по Ичеришехер ознакомились с историко-культурным наследием Азербайджана.

Основную часть программы составил мастер-класс по робототехнике, в ходе которого школьники познакомились с созданием простых роботов, сенсорными технологиями и основами кодирования. Во время интерактивных сессий они опробовали технологии на практике, получили новые навыки и собрали роботов при поддержке тренеров.

Цель инициативы — ознакомить детей, проживающих в отдаленных селах и регионах, с технологиями, творчеством и новым опытом, повысить их интерес к навыкам будущего и расширить возможности для их развития.

Trendyol совместно с PASHA Holding реализует проекты, направленные на развитие цифровых навыков в регионах. В рамках этой деятельности в Гяндже и Мингячевире был проведен четырехдневный AI-лагерь, а в Ханкенди состоялась 12-я Региональная конференция «Девушки в ИКТ» для школьниц.

Это примеры вклада Trendyol в развитие инклюзивной цифровой среды в Азербайджане. Компания продолжает совместно с PASHA Holding реализовывать устойчивые проекты в этом направлении.