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Представители «AzInTelecom» встретились в Исмаиллинском районе с участниками инклюзивного лагеря — Видео

AzInTelecom

ООО «AzInTelecom» выступило партнёром «Инклюзивного летнего лагеря», организованного Исмаиллинским филиалом «DOST Evi» Центра инклюзивного развития и творчества DOST.

Представители «AzInTelecom» встретились с детьми, нуждающимися в дополнительной поддержке, а также с детьми шехидов. В ходе мероприятия сотрудники компании организовали обсуждение вопросов развития цифровых навыков в инклюзивном обществе. В завершение мероприятия участникам вручили подарки и книгу «Миссия SİMA».

Программа инклюзивного лагеря в Шамахинском и Исмаиллинском районах включала встречи и интерактивные занятия, содействующие социальной интеграции и вовлечённости участников. Кроме того, были организованы мастер-классы в творческих мастерских и экскурсия в Баскалский государственный историко-культурный заповедник и его музей.

Проект был реализован совместно с Исмаиллинским филиалом «DOST Evi» Центра инклюзивного развития и творчества DOST, Общественным объединением «Региональное развитие» и «Runaway House».

ООО «AzInTelecom», входящее в AZCON Holding, поддерживает проекты, направленные на социальную интеграцию всех слоёв общества, и намерено продолжать деятельность в этом направлении.

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