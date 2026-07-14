Представители «AzInTelecom» встретились в Исмаиллинском районе с участниками инклюзивного лагеря — Видео

ООО «AzInTelecom» выступило партнёром «Инклюзивного летнего лагеря», организованного Исмаиллинским филиалом «DOST Evi» Центра инклюзивного развития и творчества DOST.
Представители «AzInTelecom» встретились с детьми, нуждающимися в дополнительной поддержке, а также с детьми шехидов. В ходе мероприятия сотрудники компании организовали обсуждение вопросов развития цифровых навыков в инклюзивном обществе. В завершение мероприятия участникам вручили подарки и книгу «Миссия SİMA».
Программа инклюзивного лагеря в Шамахинском и Исмаиллинском районах включала встречи и интерактивные занятия, содействующие социальной интеграции и вовлечённости участников. Кроме того, были организованы мастер-классы в творческих мастерских и экскурсия в Баскалский государственный историко-культурный заповедник и его музей.
Проект был реализован совместно с Исмаиллинским филиалом «DOST Evi» Центра инклюзивного развития и творчества DOST, Общественным объединением «Региональное развитие» и «Runaway House».
ООО «AzInTelecom», входящее в AZCON Holding, поддерживает проекты, направленные на социальную интеграцию всех слоёв общества, и намерено продолжать деятельность в этом направлении.