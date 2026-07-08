Расходуйте с умом. Зарабатывайте больше. Mastercard Qazanç+ уже здесь

Mastercard запустила Mastercard Qazanç+ — уникальную чатбот-программу лояльности в Азербайджане, которая позволяет держателям карт получать кешбэк за повседневные платежи через глобальные цифровые кошельки, просто используя свои карты Mastercard как обычно.

Используя свои карты Mastercard через глобальные цифровые кошельки, держатели карт могут продолжать оплачивать покупки как обычно, одновременно открывая для себя дополнительный уровень кешбэка через Mastercard Qazanç+. Доступная через чатбот Mastercard Assistance в Telegram и WhatsApp, программа предлагает пользователям простой и доступный способ присоединиться, отслеживать свой прогресс и начать получать кешбэк. Чем чаще держатели карт Mastercard используют глобальные цифровые кошельки для ежедневных платежей, тем больше кешбэка они могут получать.

Больше ценности от ваших повседневных платежей

Mastercard Qazanç+ построена вокруг одной простой идеи: сделать повседневные платежи более ценными для держателей карт. Вместо того чтобы рассматривать платежи как разовые транзакции, программа предоставляет значимые преимущества каждый раз, когда используется карта Mastercard.

От покупки утреннего кофе до еженедельных покупок продуктов или времени, проведенного с близкими, повседневные моменты становятся более вознаграждаемыми с Mastercard Qazanç+. Добавляя ценность в момент оплаты, программа превращает привычные траты в более удовлетворяющий и последовательный опыт.

Больше преимуществ — проще, чем когда-либо

С Mastercard Qazanç+ чем больше пользователи полагаются на свои карты Mastercard в повседневной жизни, тем более вознаграждающим становится их опыт. Каждый соответствующий условиям платеж учитывается, и по мере того как держатели карт продолжают свои ежедневные привычные действия, более высокие уровни кешбэка могут открываться со временем за счет перехода между уровнями Прогресс+, Актив+ & Пик+.

Без каких-либо дополнительных шагов или усилий пользователи могут получать до 16% кешбэка за повседневные расходы, открывая уровни программы, доступные у выбранных партнеров-мерчантов, что позволяет держателям карт получать еще больше при покупках у участвующих брендов.

Просто, доступно и создано для повседневного использования

В основе программы Mastercard Qazanç+ лежат простота и удобство. Разработанная с учетом бесшовного подхода, программа интегрирует преимущества непосредственно в чатбот-опыт. Пользователи могут присоединиться за несколько секунд через Telegram или WhatsApp и безопасно привязать свои карты Mastercard через Masterpass. Это устраняет необходимость в дополнительных шагах, сложных процессах или обучении. Клиенты получают ценность интуитивно, без нарушения своих ежедневных привычек.

Еще одной ключевой особенностью Qazanç+ является непрерывность. Предлагая постоянные и последовательные преимущества, программа обеспечивает, чтобы вознаграждения становились регулярной частью повседневной жизни, а не случайными моментами.

Создание более связанной платежной экосистемы

Поощряя повседневное использование карт через значимые вознаграждения, Mastercard Qazanç+ поддерживает более широкий переход к цифровым платежам в Азербайджане, помогая сделать их более актуальными и встроенными в повседневную жизнь. Программа укрепляет безопасные и бесшовные платежные привычки, естественным образом повышая вовлеченность в повседневные транзакции.

Будучи созданной как инструмент развития экосистемы, Mastercard Qazanç+ сближает держателей карт, мерчантов и эмитентов через последовательные, ориентированные на ценность взаимодействия. Тем самым она вносит вклад в более связанную, инклюзивную и цифрово развитую платежную среду.