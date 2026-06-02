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3 июня, 2026
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Президент Азербайджана подписал указ о создании Национального агентства кибербезопасности

кибербезопасность

Президент Азербайджана И.Алиев подписал указ о создании новой специализированной государственной структуры в сфере кибербезопасности — Национального агентства кибербезопасности (НАК). Агентство будет создано на базе Службы электронной безопасности, и оно будет находиться в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана.

В функции НАК войдут регулирование и контроль в сфере кибербезопасности и повышение устойчивости в этом направлении, в том числе координация деятельности субъектов информационной инфраструктуры; принятие превентивных мер по выявлению, расследованию и предотвращению действий, направленных на нарушение кибербезопасности информационных инфраструктур.

Указом также утвержден Устав агентства, а уставный фонд новой структуры будет сформирован за счет средств, предусмотренных в государственном бюджете на текущий год для СЭБ. Для общего руководства и контроля за деятельностью агентства будет создано Правление в составе четырех человек — председателя и трех его заместителей.

Полномочия учредителя агентства распределены между различными государственными органами. В частности, президенту Азербайджана предоставлены полномочия по утверждению устава агентства и определению размера его уставного фонда, внесению в них изменений, созданию органов управления, а также принятию решений о реорганизации и ликвидации структуры.

Согласно указу главы государства, Кабинет министров должен в течение одного месяца со дня государственной регистрации агентства обеспечить передачу на его баланс имущества СЭБ, а также подготовить и представить президенту предложения по улучшению материально-технического обеспечения новой структуры.

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