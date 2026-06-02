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3 июня, 2026
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Acer представил две модели smart-очков

Acer AR Vision GR0 Acer G10 AI

Компания Acer решила выйти на растущий рынок smart-очков, представив на выставке Computex 2026 сразу две модели, которые отличаются между собой по назначению. Это очки дополненной реальности AR Vision GR0 и вариант без дисплея G10 AI Glasses.

Acer AR Vision GR0. Это очки дополненной реальности, которые подключаются к смартфону, планшету или компьютеру по кабелю, проецируя картинку прямо перед глазами пользователя. Гарнитура полностью совместима с платформами Android, iOS и Windows.

Acer AR Vision GR0 Acer G10 AI

Устройство оснащено двумя micro-OLED-дисплеями с разрешением 1920×1080 пикселей на каждый глаз или до 3840×1080 пикселей при отображении 3D-контента. Частота обновления составляет 60 Hz, яркость — до 200 нит, контрастность — 50 000:1. Также заявлен охват 95% гаммы P3 с поддержкой 24-битной глубины цвета. По заявлению компании, создается эффект просмотра 172-дюймового экрана с расстояния около 6 метров.

Acer AR Vision GR0 Acer G10 AI

Для отслеживания движений очки оснащены функцией 3DoF, звук воспроизводится через встроенные стереодинамики. Вес устройства составляет 69 гр. Для повышения комфорта предусмотрены съемная светозащитная накладка и поддержка магнитных линз для пользователей с близорукостью.

Acer GI0 AI Glasses. Модель ориентирована на выполнение повседневных задач и ближе по концепции к очкам Ray-Ban Meta. Очки не имеют дисплеев, они оснащены 12 Мп камерой, микрофонами и динамиками и получили 32 Gb встроенной памяти eMMC. Предусмотрен помощник с искусственным интеллектом Google Gemini.

Среди возможностей устройства — съемка фото и видео, перевод речи в реальном времени, автоматические субтитры во время разговора и голосовые заметки. Подключение к устройствам Android и iOS осуществляется через приложение Acer AspireSync через Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. За питание отвечает аккумулятор емкостью 217 мАч. Вес оправы составляет всего 46 гр.

Обе модели выйдут на мировой рынок в конце 2026 года. Цена Acer AR Vision GR0 составляет $499, 99, а Acer GI0 AI Glasses — $299,99.

Acer рассматривает рынок smart-очков как одно из перспективных направлений развития. И у компании есть неплохие шансы — многие конкурирующие решения с похожими возможностями стоят заметно дороже.

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