Acer представил две модели smart-очков

Компания Acer решила выйти на растущий рынок smart-очков, представив на выставке Computex 2026 сразу две модели, которые отличаются между собой по назначению. Это очки дополненной реальности AR Vision GR0 и вариант без дисплея G10 AI Glasses.

Acer AR Vision GR0. Это очки дополненной реальности, которые подключаются к смартфону, планшету или компьютеру по кабелю, проецируя картинку прямо перед глазами пользователя. Гарнитура полностью совместима с платформами Android, iOS и Windows.

Устройство оснащено двумя micro-OLED-дисплеями с разрешением 1920×1080 пикселей на каждый глаз или до 3840×1080 пикселей при отображении 3D-контента. Частота обновления составляет 60 Hz, яркость — до 200 нит, контрастность — 50 000:1. Также заявлен охват 95% гаммы P3 с поддержкой 24-битной глубины цвета. По заявлению компании, создается эффект просмотра 172-дюймового экрана с расстояния около 6 метров.

Для отслеживания движений очки оснащены функцией 3DoF, звук воспроизводится через встроенные стереодинамики. Вес устройства составляет 69 гр. Для повышения комфорта предусмотрены съемная светозащитная накладка и поддержка магнитных линз для пользователей с близорукостью.

Acer GI0 AI Glasses. Модель ориентирована на выполнение повседневных задач и ближе по концепции к очкам Ray-Ban Meta. Очки не имеют дисплеев, они оснащены 12 Мп камерой, микрофонами и динамиками и получили 32 Gb встроенной памяти eMMC. Предусмотрен помощник с искусственным интеллектом Google Gemini.

Среди возможностей устройства — съемка фото и видео, перевод речи в реальном времени, автоматические субтитры во время разговора и голосовые заметки. Подключение к устройствам Android и iOS осуществляется через приложение Acer AspireSync через Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. За питание отвечает аккумулятор емкостью 217 мАч. Вес оправы составляет всего 46 гр.

Обе модели выйдут на мировой рынок в конце 2026 года. Цена Acer AR Vision GR0 составляет $499, 99, а Acer GI0 AI Glasses — $299,99.

Acer рассматривает рынок smart-очков как одно из перспективных направлений развития. И у компании есть неплохие шансы — многие конкурирующие решения с похожими возможностями стоят заметно дороже.