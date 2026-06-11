Текущая коррекция Bitcoin и крипторынка — комментарий от преставителей Binance

Текущая коррекция Bitcoin и крипторынка в целом стала результатом наложения сразу нескольких факторов: от ухудшения краткосрочных настроений инвесторов до масштабной ротации капитала на глобальных финансовых рынках. За последнюю неделю Bitcoin потерял более 14%, а за последние четыре недели снижение превысило 22%. 4 июня цена первой криптовалюты кратковременно опускалась до $61 351, что сопровождалось одной из крупнейших волн ликвидаций за последние месяцы, объем принудительно закрытых позиций на рынке превысил $1,6 млрд, из которых около $1,4 млрд пришлось на длинные позиции.

Основным драйвером давления остается институциональный фактор. С середины мая американские спотовые Bitcoin ETF демонстрируют устойчивый отток капитала. Только 3 июня чистый отток составил почти $400 млн, а совокупно за последние недели из фондов было выведено более $3,4 млрд. Поскольку именно ETF были одним из ключевых драйверов роста рынка в последние годы, временное ослабление спроса со стороны институциональных инвесторов закономерно оказывает давление на цену.

Дополнительным фактором остается рост глобальной неопределенности. Инвесторы продолжают оценивать последствия сохраняющейся напряженности в международных отношениях и отсутствие признаков скорого урегулирования ряда конфликтов, включая ситуацию на Ближнем Востоке. В подобных условиях участники рынка традиционно сокращают долю рисковых активов в портфелях и увеличивают позиции в защитных инструментах, что оказывает давление не только на криптовалюты, но и на другие сегменты глобального рынка капитала.

Однако важно смотреть на ситуацию шире. Несмотря на текущие оттоки, структурный спрос на Bitcoin остается беспрецедентным. По данным рынка, с марта 2024 года ETF аккумулировали более 509 тыс. BTC, а компания Strategy за аналогичный период приобрела около 651 тыс. BTC. В совокупности это более 1,24 млн BTC чистого спроса. Для сравнения, все биржевые резервы Bitcoin сегодня оцениваются примерно в 2,7 млн BTC, а объем монет, предположительно принадлежащих Сатоши Накамото, составляет около 1 млн BTC. Иными словами, за последние годы рынок поглотил объем Bitcoin, превышающий предполагаемые активы создателя сети и составляющий почти половину всех биржевых резервов, что подчеркивает масштаб институционального интереса к активу.

На этом фоне особенно показательным выглядит тезис главы CryptoQuant Ки Ен Джу о том, что рынок проходит через масштабную смену владельцев Bitcoin. Несмотря на огромный объем покупок со стороны ETF и корпоративных инвесторов, цена вернулась к уровням марта 2024 года. Это может свидетельствовать не столько о слабости актива, сколько о масштабном перераспределении предложения между различными группами участников рынка: от ранних держателей к новым институциональным инвесторам.

Дополнительное давление оказывает глобальная конкуренция за капитал. Согласно анализу Binance Research, сегодня значительная часть инвестиционных потоков направляется в сектор искусственного интеллекта, производителей полупроводников, оборонные компании и энергетический сектор. Индекс дисперсии CBOE недавно достиг значения 42 — это один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений и сигнал того, что капитал концентрируется вокруг ограниченного числа наиболее популярных инвестиционных тем. В таких условиях Bitcoin и другие цифровые активы временно уступают часть ликвидности другим сегментам рынка.

Именно поэтому мы рассматриваем текущую коррекцию прежде всего как следствие макроэкономических факторов и ротации капитала, а не как кризис внутри криптоиндустрии. В отличие от предыдущих циклов, рынок не сталкивается с системными проблемами инфраструктуры, банкротствами крупных игроков или регуляторными шоками, способными подорвать доверие к отрасли. Напротив, фундаментальные показатели индустрии продолжают развиваться: растет институциональное участие, расширяются варианты использования цифровых активов, а интеграция криптовалют с традиционной финансовой системой становится все более глубокой.

Отдельно стоит отметить, что столь масштабные ликвидации, которые рынок наблюдал на этой неделе, зачастую выполняют функцию очищения рынка от чрезмерного кредитного плеча. После резкого сокращения спекулятивных позиций формируется более здоровая структура рынка, где движение цены в большей степени определяется реальным спросом и предложением, а не краткосрочной торговой активностью.

Поэтому, несмотря на сохраняющуюся волатильность в краткосрочной перспективе, мы сохраняем конструктивный взгляд как на Bitcoin, так и на рынок цифровых активов в целом. Текущая ситуация выглядит скорее как этап перераспределения капитала и переоценки краткосрочных ожиданий инвесторов. Для дальнейшей стабилизации рынка ключевое значение будут иметь восстановление потоков в ETF, снижение макроэкономической неопределенности и возвращение интереса инвесторов к рисковым активам. При этом фундаментальные факторы, которые поддерживали развитие крипторынка в последние годы, остаются неизменными и продолжают формировать основу для его долгосрочного роста.