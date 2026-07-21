Павел Дуров анонсировал встроенный в Telegram криптокошелек Gram

Павел Дуров объявил о скором запуске встроенного криптокошелька Gram в Telegram. Уже этим летом он станет доступен во всех приложениях мессенджера, а воспользоваться им смогут более миллиарда пользователей. Gram — это новое название нативной криптовалюты блокчейна TON, ранее известной как Toncoin.

Дуров обещает мгновенные переводы криптовалюты без комиссии. Кошелек будет некастодиальным, то есть пользователи самостоятельно будут хранить приватные ключи и полностью контролировать свои цифровые активы.

Точные сроки и другие подробности запуска криптокошелька Gram пока не раскрываются.

Сейчас в Telegram доступен сервис Wallet, позволяющий работать с криптовалютой, однако он является сторонним проектом, интегрированным в мессенджер по контракту и не принадлежит Telegram.