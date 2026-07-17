Binance отмечает девятую годовщину

Почти половина всех владельцев криптовалют пользуются Binance, совокупный объем торгов превысил $156 трлн, а компания расширяет свое видение за пределы криптовалют

От криптовалютной биржи к мультиактивной финансовой платформе: Binance отмечает девять лет роста, достигнутого благодаря глобальному сообществу пользователей, и ставит перед собой цель привлечь три миллиарда пользователей по всему миру.

Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, отмечает свою девятую годовщину. Сегодня экосистема Binance насчитывает более 323 миллионов зарегистрированных пользователей более чем в 100 странах.

Когда Binance начала работу в июле 2017 года, криптовалютой владело менее 6 миллионов человек по всему миру. Сегодня эта цифра превышает 741 миллион, что означает рост более чем на 12 000% менее чем за десятилетие. За тот же период пользовательская база Binance выросла с нуля до 323 миллионов человек, благодаря чему сегодня примерно 43% всех владельцев криптовалют в мире используют Binance.

Этот рубеж достигнут в период, когда цифровые активы окончательно переходят из категории нишевых финансовых инструментов в мейнстрим. Институциональные инвесторы демонстрируют рекордную активность, ETF и цифровые инвестиционные фонды уже владеют более чем 12% находящегося в обращении биткоина, а нормативно-правовая база активно развивается в странах G20, Европейском союзе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. Границы между традиционными финансами и криптоинфраструктурой становятся все менее заметными.

Для Binance девятая годовщина является не только поводом подвести итоги роста, но и подтверждением стратегической цели компании: стать ведущим мировым финансовым супераппом, предоставляющим доступ к глобальным рынкам для более чем трех миллиардов пользователей.

Binance сегодня в цифрах

323 млн зарегистрированных пользователей по всему миру, что на 7% больше по сравнению с первым полугодием 2026 года и составляет около 43% всех владельцев криптовалют.

Более $156 трлн совокупного объема торгов за всю историю компании, что на 7,8% превышает показатель конца 2025 года ($145 трлн). Эта сумма превосходит совокупный годовой ВВП США, Китая, Японии, Германии и Великобритании.

Число институциональных пользователей выросло на 9% в первом полугодии 2026 года.

С марта 2026 года объем торгов традиционными финансовыми инструментами (TradFi) превышает $80 млрд ежемесячно.

В первом полугодии 2026 года количество доступных криптовалют увеличилось на 11%, а торговых пар — на 3%.

От криптобиржи к мультиактивной платформе

За последний год Binance значительно расширила линейку продуктов, включив в нее традиционные финансовые инструменты, такие как торговля акциями, ETF и бессрочные контракты на акции компаний до IPO, сохранив при этом сильные позиции на рынке цифровых активов. Все эти продукты работают на собственной блокчейн-инфраструктуре Binance, обеспечивая расчеты в стейблкоинах, круглосуточный доступ к рынкам и возможность работать с различными классами активов на одной платформе.

Первые результаты уже демонстрируют высокий спрос:

С марта 2026 года ежемесячный объем торгов TradFi-продуктами превышает $80 млрд.

Запущенный в июне 2026 года сервис торговли акциями достиг $1 млрд активов под управлением (AUM) менее чем за месяц, а совокупный объем торгов превысил $3 млрд.

Токенизированные акции bStocks, полностью обеспеченные акциями американских компаний (1:1), превысили $100 млн AUM всего за две недели после запуска.

47% торгов bStocks осуществляется вне часов работы американского фондового рынка, что подтверждает высокий спрос на круглосуточную торговлю.

При этом основной криптовалютный бизнес Binance продолжает демонстрировать устойчивый рост:

Совокупный объем торгов достиг $156,4 трлн, увеличившись примерно на $11,4 трлн только за первое полугодие 2026 года.

Количество институциональных пользователей выросло на 9%.

Рост был достигнут несмотря на более сложные рыночные условия первой половины 2026 года, что свидетельствует о долгосрочном интересе пользователей, а не о краткосрочных рыночных циклах.

На пути к трем миллиардам пользователей

Расширение линейки традиционных финансовых продуктов отражает стратегию Binance по созданию крупнейшего в мире финансового супераппа, объединяющего торговлю, платежи, накопления и доступ к глобальным рынкам на единой платформе.

Компания делает ставку на рынки, которые традиционно оставались недостаточно охваченными финансовыми институтами, где блокчейн способен обеспечить более доступные и масштабируемые финансовые сервисы.

По данным отрасли, сегодня криптовалютами владеют около 741 миллиона человек, тогда как количество онлайн-брокерских счетов составляет примерно 630 миллионов. Таким образом, криптовалютная инфраструктура уже охватывает больше пользователей, чем традиционные брокерские платформы.

Комментарии руководства

Сооснователь и со-CEO Binance Йи Хэ отметила:

«Девять лет назад мы поставили перед собой цель расширить финансовую свободу людей во всем мире. Сегодня мы создали инфраструктуру, которая работает для каждого, будь то частный инвестор на развивающемся рынке или институциональный участник мирового финансового центра. В 2017 году криптовалютой владело менее 6 миллионов человек. Сегодня их уже 741 миллион, и 323 миллиона используют Binance. Это не просто рост, а фундаментальное изменение того, как люди получают доступ к финансовым услугам. И это только начало».

Со-CEO Binance Ричард Тенг добавил:

«323 миллиона человек доверили нам свои средства, и мы воспринимаем это доверие с огромной ответственностью. Каждое наше решение, каждый новый продукт и каждый новый рынок начинаются с вопроса: приносит ли это пользу нашим пользователям? Сегодня 43% всех владельцев криптовалют в мире используют Binance. По мере того как традиционные финансы и криптоиндустрия все больше объединяются, это доверие становится еще более значимым. Выход за пределы криптовалют в сферу акций, ETF и токенизированных ценных бумаг является логичным продолжением нашей миссии по предоставлению пользователям доступа к глобальным финансовым рынкам».

«Создано вами»

В этом году Binance отмечает юбилей под девизом Built by You («Создано вами»).

Компания подчеркивает, что ее успех за последние девять лет стал возможен благодаря миллионам пользователей, которые торговали, обучались, создавали продукты и развивали экосистему Binance.

В честь годовщины Binance запускает глобальную кампанию Built by You, которая включает призовой фонд до 4,5 млн долларов США и интерактивное путешествие по девяти локациям виртуального города Binance City, каждая из которых посвящена различным направлениям экосистемы Binance.

Некоторые продукты и сервисы, упомянутые в данном пресс-релизе, могут быть недоступны в отдельных регионах.