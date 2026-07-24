Binance расширяет возможности пополнения и вывода средств для пользователей в Азербайджане

Binance , ведущая глобальная блокчейн-экосистема и крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, упрощает доступ пользователей из Азербайджане к опции депозитов и вывода средств в USD. Функция реализована через BPay Global B.S.C.(c) — компанию группы Binance, лицензированную и регулируемую Центральным банком Бахрейна.

Пользователи могут напрямую пополнять счёт в USD и переводить средства в криптовалюту и обратно из фиатного кошелька, что упрощает взаимодействие между традиционными и цифровыми активами.

Пополнение доступно через SWIFT-переводы (без комиссии за депозит со стороны Binance), а также с помощью дебетовых и кредитных карт Visa/Mastercard, Apple Pay и Google Pay. Средства в USD хранятся в регулируемом фиатном e-wallet и могут использоваться в любом разделе платформы.

Пополнить счёт можно в долларах США с помощью карты, выпущенной локальным банком, а также через SWIFT, Apple Pay и Google Pay. Для этого пользователю необходимо открыть счёт BPay в приложении Binance и выбрать удобный способ пополнения. Депозиты с банковской карты, Apple Pay и Google Pay зачисляются мгновенно, а переводы по SWIFT до трёх рабочих дней.

Новая возможность прямого пополнения и вывода средств в USD через BPay Global делает переход между традиционными финансами и цифровыми активами еще проще. Расширяя доступ к привычным платежным инструментам, Binance продолжает создавать инфраструктуру, которая делает работу с цифровыми активами удобнее, безопаснее и доступнее для пользователей.

«Мы верим, что будущее финансов строится на взаимосвязи, а не на разделении. Развивая решения, которые объединяют традиционные финансы и цифровые активы, Binance делает современные финансовые возможности проще, ближе и доступнее для миллионов пользователей.» — отметил Кирилл Хомяков, региональный руководитель Binance в Центральной Азии и Африке.

Детальнее о функции депозитов и вывода средств в USD можно узнать по ссылке . С подробным туториалом можно ознакомиться здесь .

О Binance

Binance является ведущим в мире поставщиком криптовалютной инфраструктуры с набором финансовых продуктов, в числе которых крупнейшая по объему биржа торговли цифровыми активами. Платформе Binance, которой доверяют миллионы людей во всем мире, предназначена для повышения свободы денег для пользователей и предлагает непревзойденный портфель криптовалютных продуктов и предложений, включая торговлю и финансы, образование, данные и исследования, благотворительность, инвестиции и инкубацию, децентрализацию и многое другое.