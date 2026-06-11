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12 июня, 2026
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Insta360 Luna Ultra — экшн-камера с подвесом получила поддержку 8K-видео

Insta360 Luna Ultra

Компания Insta360 выпустила на глобальном рынке свою первую портативную стабилизированную экшн-камеру Luna Ultra. Модель, созданная совместно с Leica, оснащена двумя объективами на 3-осевом подвесе.

Insta360 Luna Ultra

Основной модуль использует оптику Leica Summicron и 1-дюймовый сенсор, позволяющий записывать видео в разрешении 8K со скоростью 30 кадров в секунду и поддержкой Dolby Vision. Дополнительная камера оснащена телеобъективом с 1/1,3-дюймовым сенсором (6-кратный оптический зум). Максимальный размер снимка составляет 37 мегапикселей. Обеспечивается 14 ступеней динамического диапазона. За обработку изображений отвечает тройной процессор с искусственным интеллектом. Видео в разрешении 8K снимается с максимальной частотой 30 кадров в секунду, а для увеличения частоты до 60 кадров в секунду требуется снизить разрешение до 4K.

При съемке видео 8K поддерживаются Dolby Vision, 10-битный I-Log и дополнительные цветовые профили, разработанные Leica, а также несколько кинематографических фильтров, которые можно применять непосредственно в камере. Поддерживается технология Deep Track 5.0, которая автоматически отслеживает отдельные объекты/группы и увеличивает/уменьшает масштаб, обеспечивая правильное кадрирование.

Экшн-камера получила съемный 2-дюймовый OLED-экран, который может работать как беспроводной пульт управления на расстоянии до 20 метров. Камера оснащена 47 Gb встроенной памяти, с помощью карты microSD она может быть расширена до 1 Tb, есть четыре микрофона и встроенная ветрозащита. Аккумулятор емкостью 1550 мАч обеспечит до четырех часов работы без подзарядки, а быстрая зарядка позволяет восполнить энергию до 80% за 23 минуты.

Insta360 Luna Ultra уже поступила в продажу в черном и белом цветовых вариантах корпуса по цене 770$.

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