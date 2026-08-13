QNAP Qsirch интегрирует локальные VLM- и LLM-модели для улучшения семантического поиска данных разных типов на NAS

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик инновационных решений в области вычислений, сетевых технологий и хранения данных, объявила о масштабном обновлении своего основного приложения для поиска Qsirch, представив режим Qsirch AI Mode. Работающий на базе архитектуры моделей Vision Language Model (VLM) и Large Language Model (LLM), ИИ-режим позволяет пользователям находить файлы различных типов — документов, изображений, видео и аудиозаписей — с помощью описаний на естественном языке. Новая функциональность обеспечивает более интеллектуальный подход к управлению данными и повышает уровень защиты корпоративной информации для профессиональных пользователей.

За пределами традиционного поиска по ключевым словам: комплексный поиск по четырем типам медиаданных

Qsirch AI Mode использует расширенные возможности семантического анализа, обеспечивая единый поиск по четырем основным категориям медиаданных:

Поиск по документам: поддерживается множество форматов, включая PDF, DOCX и PPTX. ИИ анализирует контекст и смысл содержимого, а не только ищет точные совпадения ключевых слов. Это позволяет находить нужные текстовые фрагменты на основе общего контекста документа.

поддерживается множество форматов, включая PDF, DOCX и PPTX. ИИ анализирует контекст и смысл содержимого, а не только ищет точные совпадения ключевых слов. Это позволяет находить нужные текстовые фрагменты на основе общего контекста документа. Поиск по изображениям: благодаря локальному выполнению VLM-инференса пользователям больше не требуется заранее распределять фотографии по альбомам или вручную добавлять к ним теги. Достаточно описать визуальную сцену естественным языком — AI проанализирует содержимое изображения и мгновенно найдет соответствующие результаты.

благодаря локальному выполнению VLM-инференса пользователям больше не требуется заранее распределять фотографии по альбомам или вручную добавлять к ним теги. Достаточно описать визуальную сцену естественным языком — AI проанализирует содержимое изображения и мгновенно найдет соответствующие результаты. Поиск по видео и аудио: для видеофайлов (MP4, MOV) и аудиофайлов (WAV, MP3, M4A) реализована двусторонняя синхронизация временной шкалы с текстовыми расшифровками. Пользователь может найти нужный фрагмент по запомнившейся части диалога, а затем нажать на соответствующий текст, чтобы непосредственно перейти к нужной временной отметке и начать воспроизведение. Это избавляет от необходимости вручную перематывать длинные записи или искать нужный момент в материалах мероприятий.

для видеофайлов (MP4, MOV) и аудиофайлов (WAV, MP3, M4A) реализована двусторонняя синхронизация временной шкалы с текстовыми расшифровками. Пользователь может найти нужный фрагмент по запомнившейся части диалога, а затем нажать на соответствующий текст, чтобы непосредственно перейти к нужной временной отметке и начать воспроизведение. Это избавляет от необходимости вручную перематывать длинные записи или искать нужный момент в материалах мероприятий. Локальный ИИ-инференс: высокая скорость и абсолютная конфиденциальность

Для удовлетворения строгих требований корпоративной безопасности и соответствия нормативным требованиям Qsirch AI Mode использует возможности периферийных вычислений, реализованные в NAS-устройствах QNAP. Все операции инференса LLM- и VLM-моделей выполняются непосредственно на устройстве, благодаря чему конфиденциальные корпоративные документы остаются полностью защищенными, а пользователи также избавляются от расходов, связанных с передачей данных в облачные сервисы.

Работая независимо от внешних сетей, основной ИИ-механизм сохраняет высокую производительность поиска во внутренних корпоративных сетях, а также в строго регулируемых и изолированных (air-gapped) средах. Дополнительный уровень безопасности обеспечивает интеграция с существующей системой разрешений общих папок NAS: права доступа пользователей соблюдаются в строгом соответствии с установленными уровнями доступа, что позволяет минимизировать риск раскрытия данных.

Новая версия Qsirch 7.1.0 уже доступна для загрузки в QNAP App Center.

Подробнее о возможностях Qsirch AI Mode и системных требованиях можно узнать на официальной странице Qsirch AI Mode: https://www.qnap.com/go/solution/qsirch-ai-mode/.