«RobotChallenge Azerbaijan 2026» успешно завершился при поддержке Azercell

Национальный этап одного из крупнейших и наиболее престижных международных соревнований в области робототехники «RobotChallenge Azerbaijan 2026» состоялся при поддержке Azercell и в партнерстве с Министерством молодежи и спорта Азербайджанской Республики. Мероприятие стало значимой площадкой для популяризации STEAM-образования, развития инженерных компетенций молодежи и укрепления инновационной экосистемы страны.

«RobotChallenge Azerbaijan 2026» собрал более 600 участников в составе свыше 200 команд из различных регионов Азербайджана и других стран. В церемонии открытия приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики Индира Гаджиева, директор департамента корпоративных коммуникаций ООО «Azercell Telecom» Сона Аббасова, представители технологической индустрии, экспертного сообщества и другие официальные гости.

Выступая на мероприятии, Сона Аббасова подчеркнула важность создания возможностей для раскрытия потенциала молодежи в сферах инноваций, инженерии и современных технологий. С. Аббасова отметила, что Azercell продолжит поддерживать инициативы, направленные на развитие цифровых навыков молодежи и формирование нового поколения технологических лидеров страны.

В ходе соревнований участники продемонстрировали знания и практические навыки в области робототехники, программирования, инженерии и искусственного интеллекта, представив широкий спектр инновационных технологических решений. Конкурсная программа вызвала большой интерес как среди специалистов отрасли, так и среди многочисленных посетителей мероприятия.

По итогам «RobotChallenge Azerbaijan 2026» победители были определены в семи основных категориях и пяти подкатегориях. Призовые места заняли 36 команд: 12 команд удостоились первого места, 12 — второго и еще 12 — третьего. Жюри особо отметило высокий уровень подготовки участников, качество представленных инженерных решений и креативный подход к выполнению конкурсных заданий.

Команды, занявшие первые места в своих категориях, получили право представить Азербайджан на международном финале «RobotChallenge», который состоится в Китае.