Microsoft выпустил новое поколение Surface Pro и Surface Laptop на базе Snapdragon X2

Компания Microsoft представила планшет Surface Pro и ноутбук Surface Laptop нового поколения. Устройства получили новые процессоры Snapdragon X2 и соответствуют требованиям платформы Copilot+. Прошлогодние модели поставлялись с чипами Snapdragon X1.

Все новые модели оснащены 16 Gb оперативной памятью, емкость накопителей — 256 или 512 Gb. Также будут доступны версии и с большим объемом памяти. Microsoft отмечает, что новые устройства Surface обеспечивают значительно возросшую (до 53% в графических задачах) производительность по сравнению с прошлыми версиями, сохраняя при этом хорошую автономность. Вычислительная мощность нейромодуля достигает 45 TOPS. Все устройства используют корпуса из 100-процентного возобновляемого алюминия и сертифицированы по стандарту Energy Star. Набор интерфейсов идентичен прошлогодним моделям, включая магнитный порт для зарядки Surface Connect.

Планшет-трансформер Microsoft Surface Pro 13-го поколения оборудован 13-дюймовым OLED-дисплеем и доступен в версиях с 10-ядерным чипом Snapdragon X2 Plus или 12-ядерным Snapdragon X2 Elite. Поддерживается функция тактильной обратной связи для тачпада и фирменного стилуса. Заявленная автономность планшета составляет до 15,5 часа в зависимости от сценария работы. Цена в США начинается от $1499.

Ноутбук Microsoft Surface Laptop 8-го поколения поставляется в версиях с 13,8-дюймовым дисплеем и процессором X2 Plus, а также с 15-дюймовым дисплеем и X2 Elite. Заявленная автономность младшей версии составляет до 20 часов, старшей — до 19 часов. Цена — от $1599.

Цены, в связи с ситуацией с дефицитом чипов памяти, подорожали заметно. Новый Surface Pro — на $500, а Surface Laptop – на $600.