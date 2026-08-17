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Unitree Robotics показала робота-гуманоида Superman, который «побил» мировые рекорды людей

Unitree Robotics

Китайская компания Unitree Robotics в очередной раз перевернула представление о возможностях робототехники. Их новейший экспериментальный гуманоид под кодовым названием Superman совершил невероятный прыжок в высоту и развил скорость, недоступную ни одному атлету на планете.

Главной сенсацией демонстрации стал вертикальный прыжок робота. При длине ног всего 85 сантиметров Superman смог прыгнуть с места на 2 метра в высоту (без разбега). Для сравнения: официальный мировой рекорд человека по прыжкам в высоту с места составляет 1,655 метра. Его установил американец Рэй Юри на Олимпийских играх в Париже в 1900 году. Робот не просто побил этот показатель, а буквально перешагнул через возможности человеческого тела без какого-либо разбега.

Вторым рекордом стала скорость бега. Разработчикам удалось разогнать гуманоида до фантастических 12,66 м/с (около 45,5 км/ч). Робот сумел превзойти показатели легендарного ямайского бегуна Усэйна Болта — восьмикратного олимпийского чемпиона, 11-кратного чемпиона мира и официально самого быстрого человека на планете. На пике своей формы Болт развивал максимальную скорость 12,42 м/с, а его средняя скорость на рекордной стометровке (9,58 секунды) составляла 10,44 м/с. Таким образом, в условиях прямой дистанции новый робот обгоняет даже абсолютного рекордсмена человечества.

Самым поразительным фактором эксперты называют сроки разработки робота. Инженерам Unitree Robotics потребовалось чуть более трех месяцев, чтобы спроектировать, собрать и обучить робота столь сложной динамике движений. Добиться этого удалось благодаря интеграции продвинутых алгоритмов ИИ и установке новых фирменных электроприводов с экстремально высоким крутящим моментом.

На данный момент Superman остается экспериментальной моделью. Разработчики используют его как испытательный стенд для тестирования предельных нагрузок, новых моторов и систем балансировки. Однако этот концепт наглядно доказывает: эра, когда антропоморфные роботы превзойдут людей в грубой физической силе и скорости, уже наступила.

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