spot_img
1 июля, 2026
ДомойТехнологииМониторыPhilips 540 Hz yenilənmə tezliyinə malik əlçatan oyun monitorunu təqdim etdi

Philips 540 Hz yenilənmə tezliyinə malik əlçatan oyun monitorunu təqdim etdi

Philips oyunçular üçün nəzərdə tutulmuş yeni Philips 27M4N5500PT monitorunu təqdim edib. 27 düymlük model üç fərqli iş rejimini dəstəkləyir və istifadəçiyə müxtəlif ssenarilərə uyğun olaraq ekranın icazəsini və yenilənmə tezliyini dəyişməyə imkan verir.

Monitorun əsasını IPS panel təşkil edir. Standart rejimdə ekran 2560×1440 piksel (QHD) təsvir ölçüsü və 275 Hzyenilənmə tezliyi təklif edir. Kibersport rejimində 1920×1080 piksel icazə ilə 360 Hz, ekstremal rejimdə isə 1280×720 piksel təsvir ölçüsündə 540 Hz yenilənmə tezliyinə çatmaq mümkündür.

Modelin maksimal parlaqlığı 350 nit, cavabvermə müddəti isə 1 ms (GtG) təşkil edir. Monitor 8 bit rəng dərinliyini, 100% sRGB, 98% DCI-P3 və 94% AdobeRGB rəng gamutunu dəstəkləyir. Bundan əlavə, müxtəlif istifadə ssenariləri üçün hazır rəng profilləri də təqdim olunur.

Bağlantı imkanlarına iki HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 və 3,5 mm audio çıxışı daxildir. Komplektə daxil olan stend hündürlüyün, əyilmə bucağının və dönmə istiqamətinin tənzimlənməsini dəstəkləyir. Monitor həmçinin VESA 100×100 mm standartı sayəsində divar və ya xüsusi kronşteynə quraşdırıla bilir.

Yeni Philips 27M4N5500PT monitorunun satış qiyməti 250 dollar olaraq müəyyən edilib.

Предыдущая статья
OnePlus представил недорогой смартфон N6 с аккумулятором на 8000 мАч
Следующая статья
Visa представляет решения в области искусственного интеллекта, токенизации и стейблкоинов для будущего коммерции
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,754ФанатыМне нравится
1,010ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»