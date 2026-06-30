Philips 540 Hz yenilənmə tezliyinə malik əlçatan oyun monitorunu təqdim etdi

Philips oyunçular üçün nəzərdə tutulmuş yeni Philips 27M4N5500PT monitorunu təqdim edib. 27 düymlük model üç fərqli iş rejimini dəstəkləyir və istifadəçiyə müxtəlif ssenarilərə uyğun olaraq ekranın icazəsini və yenilənmə tezliyini dəyişməyə imkan verir.
Monitorun əsasını IPS panel təşkil edir. Standart rejimdə ekran 2560×1440 piksel (QHD) təsvir ölçüsü və 275 Hzyenilənmə tezliyi təklif edir. Kibersport rejimində 1920×1080 piksel icazə ilə 360 Hz, ekstremal rejimdə isə 1280×720 piksel təsvir ölçüsündə 540 Hz yenilənmə tezliyinə çatmaq mümkündür.
Modelin maksimal parlaqlığı 350 nit, cavabvermə müddəti isə 1 ms (GtG) təşkil edir. Monitor 8 bit rəng dərinliyini, 100% sRGB, 98% DCI-P3 və 94% AdobeRGB rəng gamutunu dəstəkləyir. Bundan əlavə, müxtəlif istifadə ssenariləri üçün hazır rəng profilləri də təqdim olunur.
Bağlantı imkanlarına iki HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 və 3,5 mm audio çıxışı daxildir. Komplektə daxil olan stend hündürlüyün, əyilmə bucağının və dönmə istiqamətinin tənzimlənməsini dəstəkləyir. Monitor həmçinin VESA 100×100 mm standartı sayəsində divar və ya xüsusi kronşteynə quraşdırıla bilir.
Yeni Philips 27M4N5500PT monitorunun satış qiyməti 250 dollar olaraq müəyyən edilib.