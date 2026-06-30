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1 июля, 2026
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OnePlus представил недорогой смартфон N6 с аккумулятором на 8000 мАч

OnePlus N6

Компания OnePlus представила в Индии доступный смартфон N6. Модель открывает новую серию N, ориентированную на молодежь. Главными особенностями смартфона стали быстрый и плавный экран, а также высокая автономность.

OnePlus N6

OnePlus N6 получил 6,8-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Hz и максимальной яркостью до 1200 нит. Основой смартфона стал 6-нм процессор MediaTek Dimensity 6360 Apex с графикой Mali-G57 MP2. Аппарат будет предлагаться в конфигурациях с 4 или 6 Gb оперативной и 128 Gb постоянной памяти. Поддерживаются карты памяти microSD. Основная камера имеет разрешение 50 Мп (f/1.8), фронтальная — 8 Мп (f/2.0). Предусмотрен набор ИИ-инструментов для работы с отснятым материалом.

Емкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку SuperVOOC мощностью 45 Вт, а также реверсивную зарядку мощностью 5 Вт, то есть смартфон можно использовать в качестве пауэрбанка. Также реализована функция bypass charging — питание подается напрямую на материнскую плату, минуя аккумулятор. Это снижает нагрев устройства во время игр и других ресурсоемких задач. OnePlus утверждает, что батарея рассчитана более чем на 1600 циклов зарядки и сможет сохранить свыше 80% первоначальной емкости даже после семи лет эксплуатации.

Аппарат получил сертификат прочности MIL-STD-810H, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP65. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке питания. Габариты и вес: 166.47 x 78.23 x 8.88 мм, 224 гр. Смартфон работает под управлением Android 16 с интерфейсом OxygenOS 16.0. OnePlus обещает для устройства два основных обновления ОС и три года обновлений безопасности.

Цены на OnePlus N6: 4/128 Gb — $245, 6/128 Gb — $265. Продажи в Индии стартуют 4 июля.

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