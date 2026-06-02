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3 июня, 2026
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MSI MPG 271KRAW18 — первый в мире 5K Mini LED-монитор для гейминга с поддержкой двух режимов

MSI

На выставке Computex 2026 компания MSI представила MPG 271KRAW18 – первый в мире игровой монитор 5K Mini-LED с двумя режимами работы и разной частотой обновления.

MSI

Монитор оснащен 27-дюймовой панелью Rapid IPS с технологией Quantum Dot и подсветкой Mini-LED на 2304 зоны с глянцевым покрытием. Заявлен охват 98% цветового пространства DCI-P3. Геймерам не нужно выбирать между высоким разрешением и частотой обновления, поскольку MPG 271KRAW18 обеспечивает и то, и другое. Можно переключаться между разрешением 5K и частотой обновления экрана 180 Hz или разрешением 2K и частотой 330 Hz. При этом время отклика составляет 0,5 мс (GtG).

Имеется сертификация VESA DisplayHDR 1400 и поддержка технологии Nvidia G-Sync. Предусмотрен интерфейс DisplayPort 2.1 UHBR20 (80 Гбит/с), а в комплект поставки входит сертифицированный кабель.

Цену и дату выпуска монитора в продажу компания пока не озвучила.

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