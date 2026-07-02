Acer представил игровой монитор Nitro XV273U F5 с частотой обновления до 1000 Hz

Компания Acer представила игровой монитор Nitro XV273U F5 с поддержкой двух режимов разрешения и частоты обновления. В основе модели используется 27-дюймовая IPS-матрица с разрешением QHD (2560 × 1440 пикселей) и частотой обновления 540 Hz (109 пикселей на дюйм). Сверхвысокая частота 1000 Hz доступна лишь при разрешении HD (1280 × 720 пикселей), что при диагонали 27 дюймов дает очень низкий показатель плотности пикселей (54 пикселя на дюйм).

Панель монитора имеет типичную яркость 400 нит, пиковую 600 нит (в режиме HDR) и время отклика 1 мс GtG (0,5 мс в режиме Overdrive). Есть сертификация VESA DisplayHDR 600. Заявлен охват 95% DCI-P3 с точностью цветопередачи Delta E < 2 и поддержка технологий синхронизации изображения AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync.

Монитор оснащен двумя динамиками мощностью по 2 Вт каждый, двумя портами DisplayPort 1.4, двумя HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиовыходом. В комплект поставки входят кабель HDMI и эргономичная подставка с регулировкой высоты экрана, а также углов поворота и наклона.

Acer Nitro XV273U F5 поступит в продажу в четвертом квартале по цене $699,99.