Visa представляет решения в области искусственного интеллекта, токенизации и стейблкоинов для будущего коммерции

Сегодня компания Visa представила ряд решений в области искусственного интеллекта, стейблкоинов и токенизации, которые помогут клиентам в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (CEMEA), который включает Азербайджан, открыть для себе возможности нового поколения коммерции. В преддверии Visa Payments Forum, который пройдет 1 июля в Париже, компания рассказала о том, как два ключевых тренда — искусственный интеллект и стейблкоины — трансформируют как клиентский опыт, так и технологическую основу коммерции и денежных переводов, а также о том, как Visa помогает клиентам адаптироваться к этим изменениям, масштабировать бизнес и запускать новые решения, обеспечивая доверие потребителей.

«Коммерция вступает в новый этап развития, становясь все более интеллектуальной, программируемой и интегрированной в повседневную жизнь, — отметил Тарек Махмуд (Tareq Muhmood), региональный президент Visa в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. — Для компаний, работающих в цифровой экономике, открываются огромные возможности, но вместе с этим возрастает и значение доверия и взаимосовместимости решений. Visa работает над созданием инфраструктуры и интеллектуальных технологий, которые позволят нашим клиентам уверенно внедрять инновации на уровне как пользовательского интерфейса, так и технологической инфраструктуры, улучшая платежный опыт потребителей и предприятий, которых они обслуживают».

Трансформация клиентского опыта в коммерции с помощью искусственного интеллекта

Visa рассказала о том, как искусственный интеллект меняет процесс инициирования, авторизации и подтверждения транзакций, а также ускоряет разработку и запуск новых сценариев коммерции. По мере развития агентской коммерции платформа Visa Intelligent Commerce обеспечивает необходимый уровень доверия и контроля, позволяя ИИ-агентам безопасно находить товары, а также инициировать и завершать транзакции от имени потребителей и компаний.

Поддерживая переход к новой модели коммерции, Visa сотрудничает с участниками рынка, стремясь сделать транзакции, инициируемые агентами, надежными и прозрачными. Этой цели служит новый инструмент Agent Score, разработанный совместно с компанией New Generation. Он позволяет продавцам оценить готовность своих сайтов к агентской коммерции — в частности, определить, способны ли ИИ-агенты корректно ориентироваться на сайте, понимать его содержание и выполнять необходимые действия.

Кроме того, продавцам важно понимать, каким агентам можно доверять при совершении операций на их площадках, а самим агентам — быть уверенными, что они взаимодействуют с легитимными продавцами. Для этого Visa запускает Agentic Directory — каталог, включающий агентов и продавцов, прошедших проверку и подтвердивших, что они являются легитимными участниками агентской коммерции.

Развитие токенизации в ИИ-коммерции

Одним из ключевых факторов роста электронной коммерции в регионе CEMEA стало развитие токенизации, благодаря которой платежи в электронной коммерции и через мобильные каналы стали еще безопаснее и удобнее. Доля токенизированных транзакций, обработанных Visa в CEMEA, выросла с 26% в 2023 году до 70% в 2026 году.

Сегодня токены уже содержат надежно защищенный набор данных, специально разработанный для цифровых платежей. По мере появления новых каналов коммерции и сценариев использования агентов Visa расширяет объем передаваемой информации, включая сведения о типе транзакции, контексте использования токена и плательщике. Еще одним важным нововведением стал сигнал доверия токена. На протяжении всего жизненного цикла токена — начиная с его выпуска и с учетом истории использования — проводится оценка его надежности, на основе которой формируется сигнал доверия для каждой транзакции.

В совокупности эти решения помогут укрепить роль токенов как основы безопасной цифровой и агентской коммерции, а также предоставят клиентам более полный контекст и повысят уверенность в легитимности транзакций в мире автоматизированных, встроенных и интеллектуальных платежей.

Модернизация инфраструктуры денежных переводов с использованием стейблкоинов

Visa также представила достижения в области модернизации расчетов и денежных переводов с использованием стейблкоинов и блокчейн-инфраструктуры. Благодаря инструменту Tokenized Deposits компания создает технологический уровень, который позволит превратить традиционные банковские вклады в программируемые цифровые деньги, доступные 24/7. Эта функция поможет банкам обеспечить скорость и гибкость, сопоставимые со стейблкоинами, при этом сохраняя средства на собственном балансе.

Кроме того, Visa расширяет пилотные проекты по расчетам в стейблкоинах в различных регионах, блокчейн-сетях и валютах. Продолжая развитие первых пилотных проектов, запущенных в начале 2025 года, компания уже обработала операции со стейблкоинами на миллиарды долларов через свою сеть VisaNet, а по состоянию на март 2026 года годовой объем таких операций достиг приблизительно 7 млрд долларов. Банки-эмитенты уже осуществляют расчеты с Visa в блокчейне семь дней в неделю, и теперь компания работает над тем, чтобы распространить ежедневные расчеты и на банки-эквайеры, обеспечив более гибкие и частые расчеты во всей платежной экосистеме. С момента запуска расчетов в стейблкоинах в регионе CEMEA год назад объемы таких расчетов возросли почти в 60 раз.

Чтобы предоставить потребителям и компаниям возможность использовать средства в стейблкоинах во всех точках, где принимаются карты Visa, компания продолжает расширять программы выпуска карт, привязанных к стейблкоинам. На данный момент по всему миру уже реализуются или находятся в разработке более 160 подобных программ, и в дальнейшем ожидается их расширение.

Превращение данных в интеллектуальные решения благодаря искусственному интеллекту

Чтобы помочь клиентам соответствовать растущим ожиданиям потребителей, Visa объединяет современную платежную инфраструктуру с инструментами на основе данных, способствующими принятию более эффективных решений на всех этапах платежного процесса. Компания представляет функцию анализа туристической информации на основе искусственного интеллекта Visa Trip Intelligence, которая позволит банкам заранее прогнозировать потребности клиентов еще до совершения транзакции. Сервис, запущенный сегодня в CEMEA, объединяет аналитические возможности VisaNet с данными сторонних источников, помогая определить намерения потребителя касательно предстоящей поездки и сформировать персонализированный маршрут путешествия, и предоставляет готовые рекомендации для взаимодействия с клиентами. Это дает банкам возможность своевременно предложить поддержку перед поездкой, снизить вероятность возникновения проблем при оплате, а также предложить клиентам тревел-преимущества, сервисы и бонусы, соответствующие их потребностям.