Acer представил два новых игровых монитора серии Predator

На выставке Computex 2026 компания Acer представила два новых игровых монитора серии Predator — XB273K 3D для иммерсивного гейминга и X34 F1 для киберспорта.

Acer Predator XB273K 3D получил 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 4K UHD (3840×2160 пикселей), частотой обновления 180 Hz, яркостью до 400 нит и 95% охватом DCI-P3. Время отклика составляет 1 мс (GtG). Есть поддержка технологий AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC.

Монитор разработан специально для глубокого погружения в современные игры и конвертации 2D-контента в 3D, которая создается в реальном времени на основе движения глаз пользователя с помощью 3D-системы слежения вместе с локальной нейросетевой моделью. Поддерживаются многие 3D-игры, а также конвертация обычных 2D-изображений. Разъемы: по два HDMI 2.1 и USB Type-B (восходящий и нисходящий), один DisplayPort 1.4, коннектор на 3,5 мм для наушников и USB 3.2 Type-A. Имеются два 5-ваттных динамика и подставка с широкой возможностью регулировки.

Acer Predator X34 F1 оснащен изогнутой (1800R) QD-OLED матрицей Penta Tandem, которая обеспечивает высочайшую скорость и глубокие цвета, с диагональю 34 дюйма и разрешением 3440×1440 пикселей. Частота обновления составляет 360 Hz, пиковая яркость — 1300 нит, время отклика – всего 0,03 мс (GtG). Экран обеспечивает 99% охват палитры DCI-P3, есть сертификация VESA DisplayHDR True Black. Также поддерживаются технологии AMD FreeSync Premium Pro и NVIDIA G-SYNC.

В наличии следующие порты: по два HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB 3.2 Type-A и Type-B, один Type-C (65 Вт) и коннектор для наушников на 3,5 мм. Есть два 5-ваттных динамика и подставка с широким диапазоном регулировок.

Оба монитора появятся в продаже в третьем квартале 2026 года. Цена Acer Predator XB273K 3D составляет $1299,99, а Acer Predator X34 F1 — $1099,99.