Отчет Mastercard Cyber Pulse показывает, как укрепление цифровой устойчивости способствует экономической непрерывности

Mastercard представила свой первый отчет Cyber Pulse, предлагающий комплексный взгляд на развитие ландшафта киберугроз в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EEMEA) за последний год.

Отчет объединяет региональную аналитику киберугроз, полученную с помощью платформы Mastercard Cyber Insights, с оценками кибербезопасности организаций от RiskRecon — инструмента, позволяющего компаниям оценивать уровень защищенности своих интернет-активов. Также отчет включает расширенную аналитику киберугроз от Recorded Future, приобретенной Mastercard в декабре 2024 года, которая непрерывно анализирует данные для выявления новых киберугроз и моделей риска.

Благодаря видимости меняющейся активности угроз и их практического влияния на бизнес и государственные структуры, отчет переводит киберриски в инсайты, значимые для операционной устойчивости, экономической непрерывности и долгосрочного доверия к цифровой экономике.

Глобальные исследования показывают, насколько существенным стал киберриск для бизнеса в нашем регионе. Анализ, приведенный в отчете IBM Cost of a Data Breach Report 2025, показывает, что средняя стоимость утечки данных на Ближнем Востоке составляет почти 7,29 млн долларов США за один инцидент, что на 64% выше среднемирового показателя. Это подтверждает, почему киберустойчивость сегодня является вопросом уровня руководства и совета директоров.

Результаты отчета показывают, что киберпреступность в регионе выросла в начале 2026 года после периода геополитической нестабильности, подчеркивая необходимость для организаций переходить от осведомленности к постоянной киберготовности и устойчивости. Отчет также выявляет, что финансово мотивированная и деструктивная активность составляет 71% наблюдаемой киберпреступности в EEMEA, что усиливает необходимость укрепления киберготовности во всех секторах.

«Киберустойчивость является неотъемлемой частью устойчивости бизнеса и операционного благополучия. Наш первый отчет Cyber Pulse подчеркивает важность проактивного и интегрированного подхода к кибербезопасности, а также постоянной бдительности со стороны организаций. В Mastercard мы стремимся предоставлять нашим партнерам и клиентам аналитику, инструменты и экспертизу, необходимые для ориентации в сложном киберпространстве, защиты цифровых активов и построения более безопасного цифрового будущего для всех участников цифровой экономики», — сказала Селин Бахадирли, исполнительный вице-президент Services, EEMEA, Mastercard.

Для Азербайджана, где банки, финтех-компании, торговые предприятия и потребители все активнее используют цифровые платежные инструменты, электронную коммерцию и сервисы на основе данных, вопрос кибербезопасности напрямую связан с дальнейшим развитием цифровой экономики. По мере того как все больше услуг переходит в онлайн, организациям необходимо обеспечить, чтобы рост поддерживался защищенной инфраструктурой, надежной операционной деятельностью и высоким уровнем доверия клиентов.

Бизнес-системы являются основными целями атак

Отчет Mastercard Cyber Pulse отмечает, что бизнес-системы, клиентская информация и физическая инфраструктура являются основными целями злоумышленников, на них приходится 66% всех целей атак. Большинство злоумышленников стремятся нарушить операционную деятельность, совершить мошенничество и причинить физический ущерб. Некоторые сектора также подвергаются более высокому риску кибератак. Например, в регионе EEMEA на государственный, технологический и финансовый секторы приходится 44% всех атакуемых отраслей. Эти сектора являются привлекательными целями из-за концентрации ценных данных и их важности для экономических и цифровых экосистем.

Киберриск часто масштабируется через повторяющиеся модели

Распространенные методы атак, такие как вредоносное ПО, программы-вымогатели и социальная инженерия через электронную почту, продолжают доминировать в регионе EEMEA. При этом, несмотря на то что базовый уровень кибербезопасности в некоторых рынках остается относительно высоким, безопасность приложений и веб-шифрование выделяются как постоянные направления для улучшения. Для решения этих вопросов отчет предоставляет конкретные рекомендации для бизнеса, включая усиление безопасности приложений и управления уязвимостями.

Возможности кибербезопасности, доступные организациям

Киберустойчивость важна не только для крупных институтов, но и для миллионов микро-, малых и средних предприятий, которые зависят от безопасного и надежного доступа к цифровой экономике. Поэтому укрепление киберустойчивости является критически важным фактором устойчивого роста, инклюзивности и долгосрочного участия в экономике.

На глобальном уровне Mastercard уже превзошла свою цель по вовлечению 50 млн микро-, малых и средних предприятий в цифровую экономику и теперь продвигает новую амбицию — подключить и защитить 500 млн физических лиц и малых предприятий к 2030 году, подтверждая долгосрочную приверженность инклюзивному и устойчивому росту.

Эта приверженность подкрепляется постоянными инвестициями в доверие и безопасность. С 2019 года Mastercard инвестировала около 12,6 млрд долларов США в инновации в сфере кибербезопасности. Только в 2025 году компания обработала 175 млрд транзакций, используя свои аналитические возможности и передовые технологии работы с данными для более быстрого и точного выявления уязвимостей и усиления защиты всей экосистемы.

Благодаря комплексному набору консультационных услуг в области кибербезопасности, глобальным партнерствам и возможностям, основанным на аналитике, включая Recorded Future, Mastercard предоставляет информацию о киберугрозах в режиме реального времени. Это позволяет бизнесу и государственным структурам раньше выявлять возникающие риски, расставлять приоритеты реагирования и принимать более обоснованные решения в условиях все более сложной цифровой среды.

В сочетании с такими продуктами, как RiskRecon, CyberQuant и Cyber Insights, Mastercard помогает организациям оценивать свою киберэкспозицию, понимать, как могут развиваться угрозы, и переводить аналитику в практические действия, укрепляющие доверие, непрерывность и устойчивость.

Полный отчет Mastercard Cyber Pulse доступен здесь:

https://www.mastercard.com/global/en/news-and-trends/Insights/2026/mastercard-cyber-pulse-report-2026.html