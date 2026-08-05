SpaceX bu il Tesla-dan 329 milyon dollarlıq Megapack alıb

SpaceX 2026-cı ilin əvvəlindən Tesla istehsalı olan Megapack enerji saxlama sistemlərinin alınmasına 329 milyon dollar xərcləyib. Şirkətin dərc etdiyi rüblük maliyyə hesabatına görə, bunun 295 milyon dolları yalnız ikinci rübdə həyata keçirilən alışların payına düşür.
Bu alışlar İlon Maskın şirkətləri arasındakı sıx əməkdaşlığı bir daha nümayiş etdirir. Mask həm SpaceX-in, həm də Tesla-nın rəhbəridir. Bundan əlavə, onun xAI şirkəti 2025-ci ildə X sosial platformasını satın almış, bu ilin əvvəlində isə SpaceX xAI-ni öz tərkibinə qatmışdı.
Məlumata görə, alınan Megapack sistemləri əsasən SpaceX-in tərkibinə daxil olan xAI-ın məlumat mərkəzlərində istifadə olunur. Maraqlıdır ki, xAI SpaceX-lə birləşməzdən əvvəl də məlumat mərkəzləri üçün 430 milyon dollarlıq Megapack sifariş etmişdi. Bu ilin ilk rübündə isə şirkət əlavə 34 milyon dollar dəyərində enerji saxlama sistemləri alıb.
Maliyyə hesabatında daha bir maraqlı detal da yer alıb. Bildirilir ki, 2025-ci ilin sonuna qədər SpaceX istehsalçının tövsiyə olunan satış qiyməti ilə ümumilikdə 131 milyon dollarlıq Tesla Cybertruck avtomobili əldə edib.
Böyük həcmli enerji saxlama sistemləri süni intellekt məlumat mərkəzləri üçün vacib hesab olunur. Onlar elektrik kəsilməsi zamanı ehtiyat enerji mənbəyi kimi çıxış etməklə yanaşı, AI modellərinin öyrədilməsi və işlədilməsi zamanı qrafik prosessorlarının (GPU) dəyişkən enerji tələbatını da balanslaşdırır.