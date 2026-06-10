Google представил ИИ-модель Gemini 3.5 Live Translate для голосового синхронного перевода

Компания Google представила Gemini 3.5 Live Translate – ИИ-модель, предназначенную для голосового перевода в режиме реального времени. В ближайшее время нейросеть интегрируют в «Google Переводчик» на iOS и Android, позднее она появится в Google Meet. При подключении любых наушников система будет транслировать переведенную речь напрямую собеседнику.

Нейросеть способна автоматически распознавать более 70 языков, она генерирует перевод, сохраняя оригинальную интонацию, темп и высоту голоса спикера. В отличие от систем, ожидающих окончания фразы, Gemini 3.5 Live Translate обрабатывает аудиопоток синхронно. Задержка между оригинальной репликой и переводом составляет несколько секунд, благодаря чему диалог идет естественно. Кроме того, модель адаптирована к работе в шумных условиях и не требует ручной настройки дополнительных параметров. В целях безопасности и борьбы с дезинформацией все сгенерированные аудиозаписи маркируются невидимым цифровым водяным знаком SynthID.

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Для владельцев устройств на базе Android также предусмотрен специальный «Режим прослушивания» (listening mode), позволяющий приложению переводить речь без дополнительных аксессуаров через динамик смартфона. Эта функция может быть полезна в ситуациях, когда «нужно быстро услышать перевод, не привлекая внимания окружающих, и под рукой нет наушников».

Для разработчиков модель Gemini 3.5 Live Translate уже доступна в формате публичной предварительной версии через Gemini Live API и Google AI Studio.