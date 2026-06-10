Представлены смартфоны OnePlus Turbo 6X и 6X Pro с аккумуляторами до 8000 мА•ч

Компания OnePlus представила в Китае смартфоны Turbo 6X и 6X Pro – самые доступные модели серии Turbo. Аппараты предлагают высокую производительность с рекордной автономностью благодаря быстрым процессорам и мощным батареям. При этом смартфоны имеют невысокую цену. Ожидается, что оба устройства в будущем появятся на глобальном рынке в рамках серии OnePlus Nord.

OnePlus Turbo 6X получил 8-битный 6,72-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (2400 × 1080 пикселей), частотой обновления 144 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz и максимальной яркостью 1000 нит. Дисплей поддерживает работу с мокрыми руками, жирными пальцами и в перчатках. В основе смартфона лежит 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7360 Super, за графические возможности отвечает ускоритель Mali-G615.

Основная камера двойная, в нее входит главный датчик на 50 Мп (f/1.8, ЭФР 27 мм) и 2 Мп монохромный модуль. Возможна запись видео 4K@30fps. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп (f/2.0). Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 7000 мА·ч с поддержкой зарядки SuperVOOC мощностью 45 Вт. Сканер отпечатков пальцев находится в кнопке питания, есть слот для карт microSD до 2 Tb и защита IP64. Габариты и вес устройства: 165,8 x 76,0 x 8,55 мм, 208 гр.

OnePlus Turbo 6X Pro оборудован 10-битным 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K (2772 x 1272 пикселя), частотой обновления 144 Hz, частотой сенсорного слоя 280 Hz и максимальной яркостью 1400 нит. Также заявлена поддержка работы с мокрыми, жирными руками и в перчатках. Смартфон построен на базе 4-нм процессора MediaTek Dimensity 7400 Super с графикой Mali-G615.

В основную камеру входит главный датчик на 50 Мп (f/1.8, ЭФР 27 мм, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2, ЭФР 16 мм). Камера может записывать видео 4K@30fps. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.4). Смартфон получил кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8000 мА·ч с поддержкой быстрой фирменной зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт, а также зарядки мощностью до 55 Вт при использовании зарядных устройств сторонних производителей. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Имеется полная защита по стандартам IP66/68/69/69K. Габариты и вес: 162,6 × 77,6 × 8,8 мм, 213 гр.

Оба устройства предлагают до 12 Gb ОЗУ и до 256 Gb постоянной памяти. В оснащение моделей также входят поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, ИК-пульт, NFC, две nano-SIM, порт USB 2.0 Type-C и стереодинамики. Работают смартфоны на базе Android 16 с оболочкой ColorOS 16.

Цены на OnePlus Turbo 6X: 8/128 Gb — $280, 8/256 Gb — $295, 12/256 Gb — $340. Смартфон будет доступен в трех цветах корпуса: черном, зеленом и белом. Цены на OnePlus Turbo 6X Pro: 8/128 Gb — $295, 8/256 Gb — $310, 12/256 Gb — $354. Доступные цвета: черный и оранжевый. Продажи новых моделей в Китае стартуют 15 июня.