MSI представил портативную игровую консоль Claw 8 EX AI+ на базе Intel Arc G3 Extreme

На выставке Computex 2026 компания MSI представила портативную игровую консоль Claw 8 EX AI+, которую называет первым устройством такого класса на базе Intel Arc G3 Extreme, обеспечивающее баланс между высокой вычислительной производительностью и улучшенной энергоэффективностью.

Флагманский мобильный процессор Intel Arc G3 Extreme на архитектуре Panther Lake был разработан специально для портативных игровых консолей и компактных ПК. Консоль нативно поддерживает технологии XeSS 3 и Multi-Frame Generation (MFG), реализованные в актуальном стандарте интегрированной графики Arc GPU B390.

MSI Claw 8 EX AI+ относится к третьему поколению линейки, она получила 8‑дюймовый сенсорный IPS-дисплей с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления 120 Hz и поддержкой технологии VRR для более плавного игрового процесса. Топовая конфигурация включает до 32 Gb оперативной памяти LPDDR5X и твердотельный накопитель формата M.2 PCIe 4.0 емкостью 1 Tb.

Переработанный корпус отличается более эргономичной конструкцией рукояток для длительного комфорта, а также высокопрочными триггерами и джойстиками на основе эффекта Холла. Также отмечается обновленная крестовина D-pad. Дополнительно реализован режим Xbox Mode с функцией быстрого возобновления игр и оперативной настройкой параметров по нажатию кнопки. За тактильную отдачу отвечает линейный вибромотор, который обеспечивает более точную обратную связь по сравнению с традиционными решениями. Среди других характеристик – поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 6, аккумулятор емкостью 80 Вт·ч и сканер отпечатков пальцев. Вес консоли составляет 785 гр. Вместо стандартной черно-серой гаммы — фиолетовый корпус красными кнопками и RGB-подсветка вокруг стиков.

Цена MSI Claw 8 EX AI+ пока не объявлена, но ожидается, что устройство окажется в премиальном сегменте и будет предлагаться примерно от $1500. На рынке новая консоль от MSI будет конкурировать с устройствами на базе AMD Z2 Extreme и Z1 Extreme, а также с моделями на предыдущих платформах Intel, включая Intel Core 7 Ultra 155H с графикой Arc 140V. Портативная консоль Acer Predator Atlas 8, которая получила тот же процессор Arc G3, поддержку XeSS 3 и MFG, аналогичные аккумулятор и эргономику, выступит прямым конкурентом.