Acer Predator Atlas 8 — портативная консоль на базе Intel Arc G3

Компания Acer представила на выставке Computex 2026 портативную игровую консоль Predator Atlas 8 под управлением Windows 11 Home. Устройство разработано для запуска полноценных ПК-игр в мобильном формате.

Acer Predator Atlas 8 оснащена 8-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 1920 × 1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Панель поддерживает переменную частоту обновления (VRR) 48-120 Hz, яркость 500 нит и 100% охват цветового пространства sRGB. Используется защитное стекло Gorilla Glass Victus с антибликовым покрытием Corning DXC.

Acer Predator Atlas 8 будет выпущена в двух конфигурациях. Базовая версия получит процессор Intel Arc G3 с графикой Arc B370, более продвинутая будет оснащаться Intel Arc G3 Extreme со встроенной графикой Arc B390. Обе версии получат до 24 Gb ОЗУ LPDDR5x и до 1 Tb SSD PCIe Gen 4 NVMe. Компания отмечает систему охлаждения Predator AeroBlade с двумя вентиляторами, один из которых металлический.

Версия консоли с процессором Arc G3 получила батарею на 60 Вт·ч и весит 770 гр., а вариант с Arc G3 Extreme оснащен аккумулятором емкостью 80 Вт·ч и весит 810 гр. Технология Intel Endurance Gaming оптимизирует энергопотребление в зависимости от требований каждой игры, продлевая время игры. Предусмотрено два порта Thunderbolt 4, слот для карт памяти microSD, зарядка через USB-C мощностью 65 Вт, модуль Intel Killer Wi-Fi 7, 3,5-мм аудиоразъем, два динамика по 2 Вт и два микрофона с шумоподавлением. Поддерживается игровой режим Xbox от Microsoft. Габариты консоли составляют 299 x 127,4 x 28,5 мм. Отмечаются высокопрочные триггеры и джойстики на основе эффекта Холла, а также двухрежимный переключатель хода триггеров, позволяющий быстро менять отклик с мгновенного/короткого (для шутеров) на аналоговый/плавный (для гонок и симуляторов).

Acer Predator Atlas 8 поступит в продажу в октябре 2026 года. Цены и даты начала продаж будут варьироваться в зависимости от региона.