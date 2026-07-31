Casio выпустил smart-кольцо в виде часов

Компания Casio выпускает часы-кольца уже некоторое время. Они выглядят как миниатюрная версия электронных наручных часов бренда с секундомером и даже календарем. Теперь производитель решил добавить им smart-функции и представил модель CRW-H001M-8.

Аксессуар не только показывает время на миниатюрном экране, но и способен собирать данные о физической активности и состоянии организма владельца. Часы умеет отслеживать шаги, пульс, уровень кислорода в крови, температуру кожи, качество сна и даже менструальные циклы. Для синхронизации данных доступно соответствующее мобильное приложение.

Стандартные функции, такие как секундомер, будильника и календарь, по-прежнему поддерживаются. Также поддерживается и передача уведомлений — для оповещений в кольцо встроен вибромотор. Заявленное время работы без подзарядки составляет 4–6 дней. Используется магнитная зарядка — от одноразовых батареек компания отказалась. Корпус выполнен из стали, а размеры устройства составляют 25,3 x 19,5 x 6 мм при весе 19 гр.

Пока что smart-кольцо Casio CRW-H001M-8 доступно только в Китае в трех размерах по цене около $295. Позже компания планирует выпустить устройство на других рынках.