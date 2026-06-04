Motorola представила компактный смартфон Edge 2026

Компания Motorola представила смартфон Edge 2026 в компактном корпусе. Задняя панель устройства получила тканевую текстуру. Аппарат оснащен 10-битным 6,3-дюймовым экраном Extreme AMOLED с разрешением 2640×1216 пикселей (460 ppi), частотой обновления 120 Hz и пиковой 5200 нит. Для защиты используется стекло Gorilla Glass 7i. В экран встроен сканер отпечатков пальцев.

За производительность смартфона отвечает 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7450, за графические возможности – ускоритель Mali-G615MC2. Предусмотрена только одна конфигурация памяти — 8/128 Gb. Основная камера тройная, в нее входит главный датчик на 50 Мп (Sony LYT-710, 1/1.56″, f/1.8, автофокус, OIS), широкоугольный модуль на 50 Мп (f/2.0, угол захвата 122 гр., автофокус) и телеобъектив на 10 Мп (1/3,94″, f/2,0, оптический зум 3x, автофокус, OIS). Камера может записывать видео4K@30fps. Селфи-камера имеет разрешение 50 Мп (f/1.95).

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 60 Вт и беспроводная на 15 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6E, версия Bluetooth не названа, A-GPS, NFC, SIM + eSIM, порт USB 2.0 Type-C, стереодинамики с Dolby Atmos и защита по стандарту IP69. Работает смартфон под управлением Android 16, он получит лишь два обновления ОС. Габариты и вес: 152,3 х 71,98 х 7,22 мм, 160.5 гр.

Motorola Edge 2026 поступит в продажу в США и Канаде 11 июня по цене $599. Предлагаться он будет только в оливковом цвете корпуса. Позже в этом году смартфон выйдет на рынки других стран под ожидаемым названием Edge 70 Neo.