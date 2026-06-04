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4 июня, 2026
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Расим Бахши присоединился к Everpure, где будет отвечать за развитие бизнеса на Южном Кавказе и в Центральной Азии

Расим Бахши

Международная технологическая компания Everpure (NYSE: P) назначила Расима Бахши менеджером по работе с клиентами в регионе Южного Кавказа и Центральной Азии. На новой должности он будет заниматься развитием бизнеса компании, взаимодействием с партнерами и заказчиками, а также продвижением решений Everpure на региональных рынках.

Р.Бахши имеет почти 30-летний опыт работы в сфере информационных технологий и корпоративных продаж. За свою карьеру он участвовал в реализации проектов цифровой трансформации, развитии партнерских сетей и внедрении технологических решений для корпоративных заказчиков. До перехода в Everpure он занимал должность директора Lenovo Global Technology Azerbaijan. Одним из значимых проектов за время его работы в этой компании можно считать запуск первого в Азербайджане суперкомпьютерного центра, построенного на базе высокопроизводительных серверов Lenovo ThinkSystem на базе крупнейшего провайдера облачных услуг AzInTelecom.

«Мы вступили в эпоху, когда данные становятся ключевым ресурсом для бизнеса, а искусственный интеллект открывает новые возможности для их использования. На протяжении всей своей карьеры я стремился работать с технологиями, которые помогают организациям извлекать максимальную ценность из данных. Поэтому присоединение к Everpure стало для меня логичным шагом и возможностью внести вклад в развитие компании и ее клиентов в регионе», — отметил Р.Бахши на своей странице в LINKEDIN.

Назначение связано с планами компании по расширению присутствия в странах Южного Кавказа и Центральной Азии. В последние годы регион демонстрирует растущий интерес к решениям для хранения, защиты и управления данными, что обусловлено активным развитием облачных технологий, аналитических платформ и проектов в области искусственного интеллекта.

В новой роли Р.Бахши будет отвечать за развитие клиентской базы и партнерской экосистемы, а также за продвижение платформенных решений Everpure в области хранения и управления корпоративными данными. Компания позиционирует свои продукты как основу для построения современной IТ-инфраструктуры и реализации инициатив, связанных с использованием технологий искусственного интеллекта.

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