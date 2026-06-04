spot_img
4 июня, 2026
ДомойSoftwareОперационные системыMicrosoft представил Project Solara – платформу на базе Android для устройств, работающих...

Microsoft представил Project Solara – платформу на базе Android для устройств, работающих с ИИ-агентами

Microsoft Project Solara

Компания Microsoft на ежегодной конференции Build 2026 представила Project Solara — новую ОС, разработанную для гаджетов, работающих с ИИ-агентами. Платформа построена на базе Android, а не Windows. Как сообщается, компания выбрала версию Microsoft Device Ecosystem Platform (MDEP) — специализированную операционную систему и программную платформу на базе Android, вместо Windows, для того, чтобы «работать на более компактных и энергоэффективных устройствах, сохраняя при этом функции управления и безопасности, которые ожидают ИТ-отделы».

Работа над системой пока что находится на раннем этапе. В рамках презентации Microsoft показал концепты новых устройств, таких как настольный смарт-дисплей и умный брелок, способных взаимодействовать с пользователем на естественном языке.

Microsoft Project Solara

Настольный гаджет похож на Amazon Echo Show, разблокируется с помощью распознавания лица и предоставляет доступ к ИИ-агентам. Он может отображать информацию, хранящуюся в Microsoft 365, например, предстоящие события из Outlook или данные из Excel. Он также поддерживает голосовой ввод и может выполнять задачи от имени пользователя.

Умный брелок обладает схожей функциональностью, но при этом отличается мобильностью. Он оснащен камерой и сканером отпечатков пальцев, который позволяет активировать ИИ-агента одним нажатием, а также поддерживает подключение к сети 5G. Microsoft отметил, что это экспериментальные проекты, а не полноценные продукты, и выпускать их не планирует. Это образцы для компаний-партнеров, чтобы продемонстрировать потенциал Project Solara.

По словам компании, Project Solara разработан без «единственного доминирующего агента», и пользователи смогут вручную выбирать, какого агента они хотят использовать. Интерфейсы устройств также являются настраиваемыми. Платформа использует «интерфейс пользователя в режиме реального времени» для его перестройки под разные размеры устройств и в некоторых случаях генерации нового интерфейса на лету.

Сообщается, что пилотные проекты с Project Solara уже готовят AccuWeather, Best Buy, CVS Healthcare и Target.

Предыдущая статья
Motorola представила компактный смартфон Edge 2026
Следующая статья
«Лаборатория Касперского»: 6 из 10 жертв цифрового насилия в мире знают агрессора лично
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,766ФанатыМне нравится
1,009ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
719ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»