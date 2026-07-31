Представлен бюджетный OnePlus N6x с аккумулятором на 7000 мАч

Бренд OnePlus представил в Индии смартфон N6x, представляющий собой упрощенную версию и без того бюджетного OnePlus N6. Ради удешевления новая модель получила крайне урезанные технические характеристики. Внешне также есть отличия – новый смартфон получил устаревший каплевидный вырез камеры и широкие рамки вокруг экрана.

OnePlus N6x оснащен 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1570х720 пикселей (254 ppi), частотой обновления 60-120 Hz и максимальной яркостью 900 нит. В основе смартфона лежит 6-нм 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 6360 Apex с максимальной частотой 2,4 GHz, идентичный по спецификациям Dimensity 810 пятилетней давности. Для охлаждения предусмотрена испарительная камера площадью 5300 мм². Объем оперативной памяти составляет всего 4 Gb стандарта LPDDR4x, а емкость накопителя EMMC 5.1 — 64 или 128 Gb, хранилище можно расширить картой microSD до 2 Tb.

Основная камера имеет только один датчик на 13 Мп (f/2.2), фронтальная имеет разрешение 5 Мп (f/2.2). Обе камеры могут снимать видео 1080p@30fps. Емкость аккумулятора составила 7000 мАч, поддерживаются проводная зарядка на 15 Вт и реверсивная зарядка на 5 Вт. По данным OnePlus, смартфон выдерживает до 2,5 дня работы, до 20,56 часа просмотра видео и до 133,56 часа воспроизведения музыки. Батарея рассчитана на 1600 циклов зарядки с сохранением более 80% емкости после шести лет использования.

Также в оснащение модели входит поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, две nano-SIM, порт USB 2.0 Type-C, боковой сканер отпечатков пальцев и 3.5-мм аудиоразъем для наушников. Корпус смартфона соответствует стандарту MIL-STD-810H и защищен от пыли и воды по стандарту IP64. Габариты и вес: 166,38 x 78,13 x 8,65 мм, 214 гр. Используется Android 16 с оболочкой OxygenOS.

Цены на OnePlus N6x в Индии: 4/64 Gb — $200, 4/128 Gb — $220. На выбор доступны голубая и бордовая расцветки. О выпуске смартфона на других рынках информации пока нет.