Недорогой Samsung Galaxy F70 Pro 5G получил емкий аккумулятор и 6 лет обновлений

Компания Samsung представила в Индии доступный смартфон Galaxy F70 Pro 5G. Линейка F ориентирована на тех пользователей, кому нужна максимальная автономность и быстрый экран за доступную цену.

Samsung Galaxy F70 Pro 5G оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Hz. Для защиты экрана используется закаленное стекло Gorilla Glass Victus+. В основе аппарата лежит процессор двухлетний давности Snapdragon 6 Gen 3, но для стабильной работы системы и большинства приложений его мощности вполне достаточно. Предусмотрена быстрая оперативная память LPDDR5X объемом до 8 Gb и накопитель стандарта UFS 3.1 емкостью до 256 Gb.

В основную камера входит главный датчик на 50 Мп с OIS, ультраширокоугольный объектив на 5 Мп и макро-модуль на 2 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 12 Мп, заявлена поддержка HDR. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Есть поддержка двух SIM-карт, Wi-Fi 5, Bluetooth, USB Type-C, и NFC. Корпус смартфона защищен от пыли и воды по стандарту IP67. Galaxy F70 Pro 5G получил ряд функций Galaxy AI, включая Circle to Search и ИИ-транскрипцию голосовых записей. Устройство работает под управлением Android 16 с фирменной оболочкой One UI 8.5. Samsung обещает расширенную программную поддержку — шесть обновлений Android и шесть лет обновлений безопасности. Это делает смартфон одним из самых выгодных вариантов для тех, кто не привык менять телефон каждый год.

Продажи в Индии стартуют сегодня по следующим ценам: 6/128 Gb — $275, 8/128 Gb — $315, 8/256 Gb — $370. Samsung Galaxy F70 Pro 5G будет доступен в зеленой и черной расцветках корпуса.