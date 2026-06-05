Microsoft yeni nəsil süni intellekt köməkçisini təqdim etdi: Scout istifadəçilər əvəzinə qərarlar qəbul edəcək

Microsoft Build 2026 konfransında şirkətin ən iddialı süni intellekt layihələrindən biri təqdim olunub. Söhbət açıq mənbəli OpenClaw arxitekturası əsasında yaradılmış yeni nəsil AI köməkçisi Scout-dan gedir. Şirkətin bildirdiyinə görə, bu sistem adi çat-botlardan və hətta Copilot-dan da ciddi şəkildə fərqlənir.
Microsoft-un Scout layihəsi üzrə vitse-prezidenti Omar Shahine bildirib ki, Scout Microsoft 365 ekosistemində daimi aktiv köməkçi kimi fəaliyyət göstərir və istifadəçinin davamlı müdaxiləsi olmadan müxtəlif tapşırıqları yerinə yetirə bilir.
Copilot əsasən ayrı-ayrı tətbiqlər daxilində işlədiyi halda, Scout müxtəlif xidmətlərdən məlumatları müstəqil şəkildə analiz edir, əlaqələndirir və nəticələr çıxarır. Sistem elektron məktubları, Teams görüşlərinin transkriptlərini və digər məlumat mənbələrini təhlil edərək istifadəçiyə fərdi tövsiyələr təqdim edir.
Yeni AI köməkçisi görüşlərin planlaşdırılmasında, məktub layihələrinin hazırlanmasında, xərclər üzrə hesabatların tərtibində və iş proseslərinin təşkilində kömək edə bilir. Bununla yanaşı, Scout istifadəçinin təqvimini və yol hərəkəti vəziyyətini izləyərək görüşlərə və tədbirlərə vaxtında çatmaq üçün ən uyğun çıxış vaxtını da təklif edir.
Microsoft-un məlumatına görə, Scout artıq şirkət daxilində 3 mindən çox əməkdaş tərəfindən istifadə olunur. Daxili sınaqlar alətin məhsuldarlığı əhəmiyyətli dərəcədə artırdığını göstərib.
Hazırda Scout-a giriş mərhələli şəkildə genişləndirilir. Bu mərhələdə yeni köməkçini yalnız ABŞ-da Microsoft Frontier proqramının müştəriləri sınaqdan keçirə bilirlər.
Microsoft təhlükəsizlik məsələlərinə də xüsusi diqqət yetirdiyini vurğulayıb. OpenClaw platforması əvvəllər korporativ məlumatların təhlükəsizliyi ilə bağlı müəyyən tənqidlərə məruz qalsa da, şirkət Scout-un tam təcrid olunmuş mühitdə işlədiyini açıqlayıb. Microsoft-un sözlərinə görə, sistem istifadəçilərin məxfi Microsoft 365 məlumatlarına birbaşa çıxış əldə etmir.
Təhlükəsizlik Agent 365, Purview və Defender həlləri vasitəsilə təmin edilir. Şirkət bildirir ki, OpenClaw potensial etibarsız resurs kimi qiymətləndirilir və buna görə də korporativ məlumatlara çıxışı məhdudlaşdırılıb.