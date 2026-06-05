Polaroid выпустил Go 3 — сверхкомпактную камеру моментальной печати

Компания Polaroid выпустила в продажу третье поколение камер моментальной печати серии Go – модель Go Generation 3 (или Go 3). Новинка ориентирована на представителей поколения Z, которые стремятся провести лето в реальном мире вместо «сидения в смартфонах».

Polaroid Go 3 – это самая компактная в мире аналоговая камера моментальной печати. Габариты устройства составляют 106,5×83,8×64,6 мм, а вес всего 250 гр. Камера использует специальную миниатюрную пленку Polaroid Go (формат 2,623×2,122 дюйма, область изображения — 1,851×1,811 дюйма), что примерно в четыре раза меньше стандартного формата I-Type, а также отличается обновленной оптикой для более четких снимков.

Новинка оснащена пластиковым объективом с ЭФР 63,75 мм и двумя значениями апертуры (f/14,4 и f/32). Диапазон выдержки составляет 1/500–1 с. На корпусе камеры предусмотрено зеркало для селфи, поддерживаются режим двойной экспозиции и таймер съемки для групповых снимков.

Устройство работает от встроенного аккумулятора, который заряжается через порт USB-C. Одного заряда батареи хватит на 120 снимков. В приложении Polaroid можно отсканировать фотографию смартфоном, чтобы отправить ее друзьям.

Polaroid Go 3 уже доступна на сайте компании по цене $90, комплект из двух упаковок фотобумаги стоит $22. Цветовых расцветок корпуса камеры пять: белая, черная, бирюзовая, светло-голубая и фиолетовая.