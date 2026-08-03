Alibaba выпустила флагманскую модель Qwen 3.8-Max с 2,4 трлн. параметров

Компания Alibaba представила флагманскую мультимодальную модель Qwen 3.8-Max с 2,4 трлн. суммарных параметров (из которых во время работы задействуется около 95 млрд. активных) на базе разреженной архитектуры Mixture of Experts (MoE). Qwen 3.8 Max работает с текстом, изображениями, видео и документами и стала первой мультимодальной моделью линейки, преодолевшей отметку в триллион параметров.

Ключевая особенность — агентные возможности. Alibaba заявляет, что модель способна автономно выполнять сложные многоэтапные задачи без вмешательства человека более 16 дней подряд — от написания программного кода до проектирования микросхем. В промо-видео Qwen 3.8 Max самостоятельно проектирует полупроводниковый чип на протяжении 12 часов, а также другие задачи в различных сферах.

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Alibaba утверждает, что в бенчмарках Qwen 3.8-Max демонстрирует производительность на уровне с Claude Fable, Claude Opus 4.8 и GPT-5.6 Sol, а в некоторых тестах модель превосходит решения Anthropic и OpenAI. Официальной таблицы с результатами компания пока не публиковала — независимые проверки еще впереди.

Попробовать Qwen3.8-Max уже можно через Qwen Studio и API. Цена доступа через API составит $2 за миллион входных токенов и $6 за миллион выходных — заметно ниже большинства сопоставимых frontier-моделей. Кроме того, уже на следующей неделе Alibaba планирует открыть доступ к весам моделей Qwen3.8-Max и Qwen3.8-27B, что позволит запускать их локально и использовать в собственных проектах.