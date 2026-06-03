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4 июня, 2026
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Insomniac Games показала новый геймплей Marvel’s Wolverine

Marvel’s Wolverine

На презентации State of Play студия Insomniac Games показала новый геймплей Marvel’s Wolverine. По сюжету Росомаха (в исполнении Лиама Макинтайра из сериала «Спартак: Месть») пытается спасти группу мутантов, которую похитила вооруженная группировка «Расхитители».

В ролике можно увидеть, как главный герой сражается с врагами, используя стелс, паркур и навыки рукопашного боя. Росомаха убивает нескольких киборгов, ненадолго объединяет силы с Джин Грей, после чего бросается в погоню за конвоем. В бою они применяют комбо-приемы, сочетая телекинетические атаки с ударами когтей Логана. В конце ролика продемонстрировали дополнительные кадры, в которых в том числе показали знакомые фанатам комиксов персонажи.

Супергеройский боевик Marvel’s Wolverine будет эксклюзивом PlayStation 5, релиз состоится 15 сентября. За предзаказ можно получить различные внутриигровые бонусы.

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