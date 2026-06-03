На презентации State of Play студия Insomniac Games показала новый геймплей Marvel’s Wolverine. По сюжету Росомаха (в исполнении Лиама Макинтайра из сериала «Спартак: Месть») пытается спасти группу мутантов, которую похитила вооруженная группировка «Расхитители».

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В ролике можно увидеть, как главный герой сражается с врагами, используя стелс, паркур и навыки рукопашного боя. Росомаха убивает нескольких киборгов, ненадолго объединяет силы с Джин Грей, после чего бросается в погоню за конвоем. В бою они применяют комбо-приемы, сочетая телекинетические атаки с ударами когтей Логана. В конце ролика продемонстрировали дополнительные кадры, в которых в том числе показали знакомые фанатам комиксов персонажи.

Супергеройский боевик Marvel’s Wolverine будет эксклюзивом PlayStation 5, релиз состоится 15 сентября. За предзаказ можно получить различные внутриигровые бонусы.