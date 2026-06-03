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4 июня, 2026
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При поддержке Bakcell проект Boolood прошёл у древних крепостных стен Ичеришехер

Bakcell

30 мая команда Boolood провела второе мероприятие сезона рядом с крепостными стенами Ичеришехер — в окрестностях Ворот Гоша Гала, одного из самых узнаваемых исторических символов Баку. Мероприятие состоялось при поддержке лидера инноваций Азербайджана — Bakcell.

Таким образом, жители и гости столицы получили уникальную возможность: днём прогуляться по узким улочкам Ичеришехер, прикоснуться к многовековой истории города, а вечером окунуться в динамичную атмосферу современного Баку.

Хедлайнерами вечера стали известные представители международной электронной сцены. В рамках мероприятия выступил JUNO — восходящая звезда жанров Afro House и Melodic House, известный своими глубокими ритмами и эмоциональными мелодиями. Также на сцену вышел LUCH — один из ярких представителей направлений melodic house и indie dance. Его треки получают поддержку таких мировых звёзд, как Keinemusik, Black Coffee, RÜFÜS DU SOL и Adriatique.

В течение вечера перед гостями также выступил один из самых известных азербайджанских диджеев — Ronfoller, подарив публике незабываемый музыкальный опыт.

Несмотря на то, что новая площадка была более компактной по сравнению с предыдущим мероприятием, состоявшимся 16 мая, событие собрало около 8 тысяч гостей. Интерес к мероприятию оказался настолько высоким, что организаторы были вынуждены закрыть регистрацию в бесплатную зону GA за неделю до его проведения.

Команда Boolood уже анонсировала следующий проект. Ожидается, что мероприятие, которое пройдёт в Центральном ботаническом саду, станет одним из крупнейших и самых обсуждаемых событий этого лета.

Получить подробную информацию, зарегистрироваться в бесплатную зону GA и приобрести билеты в VIP-зону можно на сайте bld.az.

Отметим, что официальными партнёрами мероприятия Boolood, состоявшегося 30 мая, выступили Bakcell, Coca-Cola и Bir Bonus.

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