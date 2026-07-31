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В Epic Games Store можно бесплатно забрать две игры: OTXO и Sol Cesto

Epic Games Store

В Epic Games Store очередная недельная раздача, на этот пользователи могут забрать две игры: OTXO и Sol Cesto. Акция продлится до 3 августа 20:00 по бакинскому времени. Обе игры получили очень положительные пользовательские отзывы.

OTXO — представляет собой динамичный экшен-шутер с видом сверху и элементами roguelite. Игра по стилю напоминает Hotline Miami с жестокими и быстрыми сражениями, но в черно-белой стилистике. По сюжету главный герой отправляется в мрачный особняк, чтобы спасти свою возлюбленную.

Sol Cesto — тактическая игра в жанре roguelite, действие которой разворачивается в мире, где исчезло Солнце. В поисках звезды, игроки должны выбрать одного из семи персонажей и отправиться в глубокое подземелье.

На следующей неделе в Epic Games Store бесплатными станут снова две игры: Beacon Pines и We Were Here Together.

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