Sony назвала бесплатные игры для подписчиков PS Plus в августе

Компания Sony объявила игры, которые подписчики стандартного тарифа PS Plus получат в августе.

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition (PS4, PS5) — расширенное издание зомби-экшена с открытым миром, в которое, помимо сюжетной кампании, входит сюжетное DLC.

Big Walk (PS5) — кооперативная многопользовательская игра в жанре приключения и головоломки, которая попадет в раздачу в день релиза.

Signalis (PS4, PS5) — игра в жанре психологического survival horror о девушке-андроиде по имени Эльстер. По сюжету она пытается найти свою напарницу-человека Ариану на заброшенном шахтерском объекте.

Все игры пользователи могут добавить в свою библиотеку с 4 по 31 августа 2026 года. Кроме того, с 6 августа, все подписчики PS Plus смогут забрать особый набор для файтинга Marvel Tokon: Fighting Souls. Он включает пять аватаров с героями игры, а также позы для экрана результатов для каждого из 20 персонажей.