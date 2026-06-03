Анонсирована God of War Laufey — игра о жене Кратоса в загробном мире

Студия Santa Monica Studio на State of Play анонсировала экшен-приключение God of War Laufey. Это первый проект во франшизе, где главным героем станет не Кратос, а его вторая жена — Лаувейя (Фэй).

Игра не станет приквелом — действие начнется после пролога God of War 2018 года, когда Фэй после смерти попадает в так называемую Вечность, загадочное место, в котором обитают боги мифологий разных стран. Героине предстоит спасти мужа и сына, так как план, разработанный для их защиты, оказался под угрозой.

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На презентации показали больше 20 минут геймплея игры. В ролике можно увидеть, как Фэй (Дебора Энн Уолл из сериала «Сорвиголова») встречает в загадочном измерении двух богов — Сехмета (египетские мифы) и Бегце (буддизм). Она оказывается в их плену, после чего знакомится с говорящим кубом по имени Фрэнк (Джек Куэйд из сериала «Пацаны») и сбегает из заключения.

Фэй, в отличие от Кратоса, сможет легко взмывать в воздух, при этом не прекращая атаковать врагов. Она будет сражаться с помощью легендарного меча, а также у нее появится возможность использовать Золотую руку йотунов и отделять неприятелей от их тел, что, по словам создателей игры, предоставит геймерам множество интересных комбинаций.

God of War Laufey выйдет эксклюзивно на PS5, но даты релиза игры пока нет.