Дебютный трейлер анимационного фильма The Angry Birds Movie 3

Paramount Pictures опубликовала дебютный трейлер The Angry Birds Movie 3 (Angry Birds в кино 3). Это третий после «Angry Birds в кино» (2016) и «Angry Birds в кино 2» (2019) мультфильм по мотивам серии популярных мобильных игр Angry Birds.
Главным героем выступает Ред (красная пузатая птица), у которого появились детки от Сильвер — Чак и Бомб. К своим ролям из прошлых частей вернулись Джейсон Судейкис, Джош Гэд, Рейчел Блум, Дэнни Макбрайд, Энтони Падилла и Иэн Хикокс.
Режиссером мультфильма выступил Джон Райс, а сценарий написал Туроп Ван Орман. Оба работали над второй частью серии.
The Angry Birds Movie 3 выйдет в зарубежный прокат 23 декабря.