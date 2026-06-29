Аниме-сериал Cyberpunk: Edgerunners 2 выйдет этой осенью

Стриминговый сервис Netflix опубликовал ключевой арт второго сезона аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners по мотивам Cyberpunk 2077, на котором изображены новые главные герои: Уик Кингсли, Ди, Роман Каракс и Талия Янг.

Во втором сезоне расскажут новую самостоятельную историю о мести и искуплении во вселенной Cyberpunk 2077. По словам создателей, второй сезон будет более мрачным и тяжелым по тону и сюжет не будет связан с героем первого сезона Дэвидом Мартинесом.

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Cyberpunk: Edgerunners 2 создается японской студией Trigger в сотрудничестве с CD Projekt Red. Аниме-сериал выйдет на Netflix этой осенью и будет включать 10 серий.